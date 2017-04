Kuvat: Ensimmäinen suomalaissatelliitti laukaistiin avaruuteen – sinne lähti!

Suomalaissatelliitti Aalto-2 on tiistaina laukaistu avaruuteen Yhdysvaltain Floridasta, Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta.

Aalto-yliopistossa opiskelijavoimin suunniteltu ja rakennettu Aalto-2 lähti avaruuteen Atlas 5 –kantoraketilla, osana isompaa kokonaisuutta. Raketin nokkaan on asennettu Cygnus-rahtialus, jonka sisällä Aalto-2 on ja jonka on tarkoitus telakoitua Maata kiertävälle Kansainväliselle avaruusasemalle noin kolmen päivän kuluttua.

Astronautit vapauttavat Aalto-2-satelliitin ja muut rahtina saapuneet piensatelliitit kiertoradalle Kansainväliseltä avaruusasemalta noin kuukauden kuluttua.

Aalto-2 osallistuu kansainväliseen QB50-missioon, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäistä kertaa kattava malli Maan ilmakehän ja avaruuden välisen rajakerroksen termosfäärin ominaisuuksista. Missioon osallistuu kymmeniä eri puolilla maailmaa rakennettuja satelliitteja, Aalto-yliopisto kertoo tiedotteessaan.

