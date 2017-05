Avaruustutkijat selvittävät uutta teoriaa: Outo piste onkin todiste toisesta maailmankaikkeudesta?

Kaukaisessa avaruudessa sijaitsevalle kylmälle pisteelle on löydetty uusi teoria, kertoo Kauppalehti. Piste on noin 1,8 miljardin valovuoden kokoinen.

Lämpötilaero ympäröivään avaruuteen ei ole iso, mutta merkittävä, noin 0,00015 astetta tai 70 mikrokelviniä kosmista taustasäteilyä mitaten.

Aikaisemmin tähtitieteilijät uskoivat, että syynä viileyteen on se, että alueella on vähemmän materiaalia. Nyt brittiläisen Royal Astronomical Societyn tutkijat ovat laskeneet, ettei olettamus voi pitää paikkaansa. Sen sijaan he uskovat, kylmässä alueessa olevia galakseja ympäröi eräänlainen joukko pieniä tyhjiä alueita, joita he vertaavat kupliin. Nekään eivät kuitenkaan voi selittää havaittua lämpötilaeroa.

Tutkija Tom Shanksin mukaan standardimallin vaihtelua ei voi sulkea täysin pois, mutta eksoottisempiakin selityksiä on olemassa.

–Ehkä mielenkiintoisin näistä on se, että kylmän pisteen aiheutti maailmankaikkeutemme ja toisen kupla-universumin yhteentörmäys.

Jos tarkemmat tutkimukset tukevat tätä olettamaa, kylmä piste saattaa osoittautua ensimmäiseksi todistukseksi multiversumista, eli useista rinnakkaisista maailmankaikkeuksista. Shanksin mukaan voi olla olemassa miljardeja universumeja, jotka muistuttavat meidän omaamme.

Lähde: Kauppalehti