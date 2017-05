Kvanttitietokoneet: ”Mielipuolinen tulos” johti suomalaisryhmän jäljille – keksintö voi auttaa mahdottomien ongelmien ratkomisessa

Aalto-yliopiston tutkijaryhmä uskoo jälleen ottaneensa yhden merkittävän askeleen kohti tulevaisuuden ongelmanratkaisijan, kvanttitietokoneen, toteutumista. Mikko Möttösen johtama tutkimusryhmä kertoo keksineensä keinon jäähdyttää kubitteja eli kvanttibittejä, joihin kvanttitietokoneen toiminta perustuu.

Kvanttitietokone kuumenee kuten mikä tahansa sähkölaite. Mikäli laskutoimituksia suorittavat kubitit ovat liian kuumia, niiden nollaaminen ei onnistu, ja tämä johtaa virheisiin. Möttösen ryhmä on etsinyt ratkaisua jäähdyttää herkkää laitteistoa virheiden poistamiseksi. Nyt sellainen on löydetty, joskaan ryhmä ei tutkimuksessaan jäähdyttänyt kubittia vaan kubitin kaltaista ”värähtelijää”.

– Muistin ja kvanttibittien alustus on yksi sellainen peruskriteeri, joka pitää täyttää – eikä riitä, että ne saadaan alustettua suurin piirtein, vaan se pitää tapahtua hyvin tarkasti. Me olemme kehittäneet maailman ensimmäisen erillisen komponentin, joka kykenee suoraan jäähdyttämään kvanttisähköisiä laitteita kuten kvanttibittiä, Möttönen kertoo Uudelle Suomelle.

Kubitti eli kvanttibitti on kanttiinsa noin 0,1:n millimetrin kokoinen levy, jossa liikkuu sähköä. Siinä missä tavallisen tietokoneen bitit ovat nollia tai ykkösiä, kubitti voi olla samanaikaisesti molemmissa tiloissa. Tämä muuntautumiskyky on monimutkaisten laskujen edellytys, mutta se tekee kubiteista myös herkkiä ulkoisille häiriöille.

Möttösen ryhmässä tutkijatohtorina työskentelevä Kuan Yen Tan on viiden vuoden työn tuloksena saanut toimimaan menetelmän, joka ryhmän mukaan voi helpottaa ja nopeuttaa kubittien jäähdyttämistä. Tan jäähdytti ”kubitin kaltaista värähtelijää” imaisemalla kvanttilaitteen lämpöenergian yksittäisten elektronien tunneloitumisprosessiin.

Elektroni, jolle annetaan ulkoisella jännitelähteellä hieman liian vähän energiaa, kaappaa tunneloitumiseen tarvitsemansa lisäenergian läheiseltä kvanttilaitteelta ja siksi laite viilenee.

Möttönen kertoo, että keksinnön alkuun päästiin osin vahinkona, kun Tanin oli määrä mitata lämmön siirtymistä värähtelijän läpi vastuksesta toiseen ja hän sai odottamattomia, ”mielipuolisia” tuloksia. Ne osoittivat, että yksi vastus yllättäen jäähtyi, vaikka toista lämmitettiin.

– Tämä on paljon hienompi keksintö kuin se alkuperäinen koe olisi ollut.

Möttösen mukaan kvanttibittejä on aiemminkin pystytty alustamaan, mutta niille on jouduttu tekemään erilaisia ”eriskummallisia” temppuja tämän saavuttamiseksi. Ryhmän jäähdytysmenetelmän pitäisi toimia lähes riippumatta siitä, millainen kvanttilaite ja -bitti on kyseessä.

Keksintö on jatkoa ryhmän aiemmalle lämmönsiirtotutkimukselle, sillä nyt käytetty jännitemenetelmä toimii on-off-kytkimenä, jonka tarpeesta Möttönen aiemman tutkimuksen yhteydessä puhui. Lue lisää: Kvanttitietokone otti ”jättiharppauksen” Suomessa? – Otaniemessä tapahtui metrin mullistus

Ryhmä toivoo, että keksintö auttaa kvanttitietokoneen rakentamisessa. Varsinaista kvanttitietokonetta ei toistaiseksi ole rakennettu, vaikka siihen nykyisin pyrkivät niin yliopistot ympäri maailman kuin myös kaupalliset toimijat kuten Google. Tutkijat tekevät työtänsä osin tyhjän päällä, sillä Möttösen mukaan täyttä varmuutta ei toistaiseksi voi olla siitä, tuleeko kvanttitietokone lopulta saavuttamaan sille asetetut toiveet.

– Totuushan on se, että sen pitää olla tehty ennen kuin me edes tiedämme, että se todella toimii. Kyllähän joku laite voi toimia paperilla, mutta viimeinen näyttö on sen rakentaminen. Kuitenkin jo tehdyt muutaman kvanttibitin koneet näyttävät toimivan juuri niin kuin on ajateltukin.

Möttönen lisää silti pitävänsä todennäköisempänä kvanttitietokoneen rakentamista kuin sitä, että tässä ei onnistuttaisi. Hän uskoo, että ensimmäisen suuren kvanttitietokoneen tulee rakentamaan jokin kaupallinen yritys, joilla on mahdollisuuksia panostaa isot rahat tekniseen toteutukseen.

Suurkokoinen kvanttitietokone ei ainakaan alkuun tulisi varsinaisesti kilpailemaan tavallisten tietokoneiden kanssa yleiskoneen roolista vaan siitä on tulossa lähinnä rinnakkainen järjestelmä, joka kykenee ratkaisemaan tiettyjä tavallisen tietokoneen ulottumattomissa olevia ongelmia, kuten laskutoimituksia, joissa normikoneen ”ruuti loppuu kesken”. Möttönen kertoo, että tämä voi tarkoittaa vaikkapa kemiallisten yhdisteiden syntetisoinnin mallintamista.

- Se on vaikea ongelma, koska siellä kvanttimekaniikka tuppaa tulemaan peliin mukaan. Klassisella koneella kvanttimekaniikan mallintaminen on hankalaa, mutta kvanttikoneessa on itsessään kvanttidynamiikka sisällä, Möttönen kertoo.

Toisin sanoen kvanttitietokone tulee toteutuessaan ratkaisemaan ongelmia, joihin ihmiskunta ei toistaiseksi ole kyennyt löytämään ratkaisua.

- Tällä hetkellä tiedetään tiettyjä laskennallisia ongelmia, joissa kvanttitietokone voisi olla voittamaton. Mutta vielä ei tunneta sellaista yleiskäyttöistä tapaa käyttää sitä, että se olisi aina kaikessa ylivertainen.

Tutkimusryhmän kehittämästä menetelmästä kerrotaan tiedelehti Nature Communicationsissa ja Aalto-yliopiston tiedotteessa.