Suomalaisyhtiö väittää uutuuspillerin vähentävän krapulaa – Alkoholitutkija: Ei täysin mahdotonta

Oululaisyhtiö Rohtos on tuonut verkkomyyntiin Detoxformula-pillerin, jonka yhtiö väittää vähentävän pahoinvointia alkoholin nauttimista seuraavana päivänä. Monet eri ”krapulalääkkeet” mediassa tyrmännyt alkoholi- ja krapulatutkija Peter Eriksson epäilee oululaispillerin tehoa, mutta ei täysin poissulje lieventävän vaikutuksen mahdollisuutta.

Tuotteen mainostekstien mukaan kyseessä on ravintolisä, joka ”suojaa aivoja ja kehoa alkoholin nauttimisen aikana sekä vähentää pahoinvointia seuraavana päivänä” ja ”tarjoaa välittömän helpotuksen täydentämällä vitamiineja ja mineraaleja, joita alkoholi kuluttaa”. Yhtiö perustaa mainoslauseensa etenkin siihen, että Detoxformulan sisältämä NAC-aminohappo tukisi maksan tuottaman glutationin tuotantoa, mikä puolestaan auttaisi glutationia neutraloimaan alkoholin aineenvaihduntatuote asetaldehydiä ja sen vaikutuksia.

– Se on mielestäni kyllä toiveajattelua, sanoo alkoholitutkija Peter Eriksson Uudelle Suomelle.

– Siinä on kuitenkin perää, että asetaldehydi liittyy krapulaan.

Helsingin yliopiston dosenttitutkija Eriksson on urallaan tutkinut alkoholin vaikutuksia ihmisessä ja muun muassa asetaldehydin roolia alkoholihaitoissa sekä krapulassa. Hän kävi Uuden Suomen pyynnöstä läpi tutkimuksia, joihin Rohtos perustaa väitteensä tuotteet vaikutuksista. Nimenomaan Detoxformulan vaikutuksista ei toistaiseksi ole olemassa kliinistä, tieteelliseksi katsottavaa tutkimusta, vaan kyse on tuotteen ainesosiin liittyvistä tutkimuksista.

Erikssonin mukaan esimerkiksi Rohtosin mainitsemien NAC-aminohappoon liittyvien tutkimusten ongelma on se, että useimpia niistä ei ole tehty ihmisillä, jolloin niillä ei Erikssonin mukaan ole myöskään suoraa relevanssia ihmisen krapulaan.

– Koe-eläimillä tai ihmissoluilla tapahtuneesta on vaikea vetää johtopäätöksiä ihmisiin.

Detoxformula sisältää sekä synteettisiä valmisteita että luonnon rohdoksia ja vitamiineja. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvan viikunakaktusuutteen vaikutuksia krapulaan tutkittiin vuonna 2004 ihmisillä, ja tämän yksittäisen tutkimuksen mukaan sillä oli lieventävä vaikutus. Erikssonin mukaan tulos on mielenkiintoinen.

– Siitä en voi sanoa, etteikö sillä olisi jotain vastetta.

Asetaldehydin neutraloinnin ohella Detoxformulan toinen lähtökohta ovat antioksidantit kuten vitamiinit, joita tuote sisältää monessa muodossa. Useimmat Rohtosin tutkimusviitteet koskevat juuri tällaista antioksidatiivista vaikutusta. Erikssonin mukaan tutkimukset eivät todista vaikutuksen liittyvän krapulan lieventämiseen, joskaan sitä ei voida täysin sulkea poiskaan. Joka tapauksessa antioksidantit ovat terveellisiä.

Erikssonin mukaan itse tuotteesta tarvitaan tieteellinen ihmistutkimus ennen kuin mistään vaikutuksista voidaan puhua varmoina. Hänen mukaansa suomalaisuutuus kuitenkin ”liipaisee sitä aluetta, josta voisi olla jotain hyötyä”.

Mistä kyse?

”Kunnianhimoiseksi lisäravinnevalmistajaksi” julistautuva Rohtos on perustettu syyskuussa 2016 ja yhtiön verkkokauppa avattiin tänä kesänä. Rohtos Oy:n toimitusjohtaja, aiemmin it-alalla yrittäjänä toiminut Marko Mäkinen kertoo perustajien halunneen uudistaa kotimaista ravintolisäalaa ja saada tuotteensa vastaamaan ”tieteellisen tutkimuksen kansainvälistä tasoa” sekä uuden sukupolven ulkomaisia ravintolisävalmisteita. Pyrkimys oli myös lähteä alalle, jolla oululainen firma voisi pyrkiä laajentumaan maailmalle ilman miljoonien alkupääomia.

Perustajista Sasu Ripatti on Mäkisen mukaan ”itseoppinut” biohakkeroinnin eli ihmiskehon optimoinnin tuntija ja toinen kollega Jani Lehtinen puolestaan on koulutukseltaan biokemisti. Mäkisen oma kiinnostus lisäravinteisiin ja luonnonmukaiseen hyvinvoinnin parantamiseen on herännyt univaikeuksien myötä.

– Totesimme, että Suomessa tämä lisäravinnetuotteiden markkina vaatii modernisaatiota, Mäkinen sanoo.

– Meiltä uupuvat tavoitelähtöiset hyöty edellä -tuotteet. Meillä tuotteet ovat raaka-ainelähtöisiä eli magnesium myydään magnesiumina. Tavoitehakuista lähestymistapaa ei täällä ole juuri harrastettu.

Krapulan lisäksi yhtiö tarjoaa tällä hetkellä pillereillään apua jaksamiseen ja keskittymiseen.

Mäkisen mukaan yhtiö on vastuullisen alkoholinkäytön puolella eikä halua helpottaa yltiöpäistä juomista. Hänen mukaansa tuote ehkäiseekin parhaiten kohtuukäytön tuottamaa krapulaa, ja raskaammalla juomisella ”rajat tulevat vastaan”. Yhtiön arvio vaikutuksista perustuu testiryhmän kokeiluihin, ja Mäkinen muistuttaa, että vaikutus on hankalasti mitattavissa: krapula on subjektiivinen kokemus.

– Jos odotan aamulla kymmenen asteikolla sellaista 6–7:n asteen kankkusta, niin nyt se on sellaista 2–3:n luokkaa, Mäkinen kertoo omasta kokemuksestaan tuotteensa kanssa.

Mäkinen muistuttaa, että juomisella on kansantaloudellisia vaikutuksia – myös kohtuukäytössä menetettynä työtehona tai työpäivinä. Tämä on yksi peruste tuotteen kehittämiselle.

Yksi yhtiön selvä kohdemarkkina on Japani, jossa Rohtosilla on jo partneri. Aasialaiset ovat muuta maapallon väestöä alttiimpia kärsimään yliherkkyydestä asetaldehydille. Yliherkkyys voi saada ihmisen kokemaan pahoinvointia seuraavan aamun lisäksi jo alkoholin juomisen aikana.

– Japani on meillä oma [markkina-alueensa] ja he ovat halukkaita kokeilemaan tuotetta, Mäkinen kertoo.

Muuten Rohtos tähtää etenkin EU:n markkinoille, koska lisäravinteen vieminen unionin alueelle on helpompaa kuin ulkoisille, usein tiukasti säännellyille markkinoille.

