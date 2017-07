Kuva: Nämä jättiläismadot saattavat elää 1000-vuotiaiksi jopa 3,3 km:n syvyydessä

Meksikonlahdella syvällä merenpohjassa asustava Escarpia laminata -torvimato voi tuoreen tutkimuksen mukaan elää ainakin 250–300-vuotiaaksi, kertoo Tekniikka&Talous New Scientist -lehden pohjalta. Näin se on toiseksi vanhin elävä tunnettu kolonioita muodostamaton syvänmerenlaji.

Islanninsimpukasta (Arctica islandica) on löydetty vähintään 500-vuotiaita yksilöitä.

Ulkonäöltään ylikasvanutta mehupilliä muistuttava Escarpia laminata elää 1000–3300 metrin syvyydessä 5–200 yksilön ryhmissä. Tutkijat pitävät mahdollisena, että vanhimmat matoyksilöt olisivat jopa tuhatvuotiaita, mutta toistaiseksi varmoja havaintoja on vain noin 300-vuotiaista yksilöistä.

Escarpia laminataa eivät pedot juuri uhkaa ja ravintoa on saatavissa ympäri vuoden. Mato voi kasvaa ainakin 1,5 metrin mittaiseksi.

Koska torvimadoilla ei ole tukirankaa tai muita kudoksia, jotka tuottaisivat jonkinlaisia vuosirenkaita, matojen ikä on täytynyt päätellä aiemmassa tutkimuksessa erilaisista matolajeista tehdyn kasvumallin perusteella. Matojen kasvu näyttää hidastuvan iän myötä merkittävästi. Siksi epävarmuus matojen iästä kasvaa sen myötä, mitä vanhempia ja suurempia ne ovat. Tässä vaiheessa ei suljeta pois edes yli tuhatvuotiaiden matojen olemassaoloa.

Jotkut kolonioissa elävät syvänmeren eläimet voivat elää selvästi torvimatoa ja islanninsimpukkaa vanhemmiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät korallit, joiden kolonian ikä voi ylittää 4000 vuotta.

Tutkimus Escarpia laminatan pitkäikäisyydestä on julkaistu The Science of Nature -lehdessä.

Lähde: Tekniikka&Talous