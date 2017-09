Avaruuden mystinen radiosignaali: Nyt tapahtui kummia – sykähtikin 15 kertaa

Avaruuden niin sanottujen nopeiden radiopurkausten mysteeri on jälleen saanut uuden käänteen, kertoo Tekniikka&Talous.

FRB-radiopurkaukset ovat voimakkaita radiosignaaleja, jotka välähtävät ulkoavaruudesta millisekunnin ajan ja katoavat. Niiden alkuperää on yritetty liittää lähes kaikkeen mustista aukoista ulkoavaruuden älykkyyteen. Nopeita radiopurkauksia on havaittu vain pari tusinaa ja vain yhden niistä, FRB 121102:n, on havaittu toistuvan.

Nyt tutkijaryhmä on löytänyt 15 uutta sykäystä, jotka kaikki ovat lähtöisin FRB 121102:sta, kertoo New Scientist. Tutkijaryhmä etsii 100 miljoonan dollarin rahoituksella älykästä elämää ulkoavaruudesta.

Uudet signaalit olivat taajuudeltaan korkeampia kuin aiemmin havaitut.

– Aiemmin ajattelimme, että matalan tai korkean taajuuden säteilyä ei juuri ollut. Nyt näyttää siltä, että sitä on. Se on taajuudeltaan lähes kaksi kertaa korkeampi kuin tyypillinen taajuus tälle toistuvalle signaalille, sanoo tutkija Avi Loeb Harvardin yliopistosta.

Korkeampi taajuus voisi tehdä toistuvat FRB:t helpommiksi havaita, tutkijat pohtivat.

FRB 121102 sijaitsee kääpiögalaksissa noin 3 miljardin valovuoden päässä Maasta.

Lähde: Tekniikka&Talous