Auringon massapurkaus aiheutti Suomessa yöllä voimakkaita geomagneettisia häiriöitä

Suuri Auringon massapurkaus aiheutti Maassa viime yönä ”vakavan geomagneettisen myrskyn”, Ilmatieteen laitos kertoo. Suomen ilmakehässä mitattiin korkeimmillaan 3,5 miljoonan amppeerin sähkövirta, joka on noin puolet kaikkien aikojen ennätyksestä.

Ilmatieteen laitoksen tiedotteen mukaan avaruussäässä on tällä viikolla koettu häiriöitä, jollaisia sattuu keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa. Auringon pinnalle viikko sitten kehittynyt aktiivinen pilkkuryhmä on singonnut useampia hiukkasryöppyjä kohti maapalloa.

– Pilkkuryhmässä tapahtunut iso koronan massapurkaus saapui odotetusti perjantain vastaisena yönä Maan magneettikehään. Tämä aloitti 8.9. klo 01:56 vakavan geomagneettisen myrskyn. Myrsky on saavuttanut toiseksi korkeimman tason (G4) viisiportaisella asteikolla. Suomessa havaittiin varsinkin klo 2 ja 4 välillä erittäin voimakkaita geomagneettisia häiriöitä, Ilmatieteen laitos tiedottaa.

Näin suuri avaruusmyrsky voi aiheuttaa häiriöitä satelliittiyhteyksissä ja satelliittipaikannuksen laatu voi heikentyä. Nopeat magneettikentän muutokset voivat synnyttää myös sähkövirtoja laajoihin maanpäällisiin johdinverkkoihin, kuten sähköjohtoihin sekä öljy- ja kaasuputkiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiera Laitinen tiedotteessa.

Aurinkopurkauksen hiukkaset aiheuttavat myös revontulia. Suomessa yön ensimmäisiä revontulihavaintoja raportoitiin ainakin Rovaniemeltä ja Suomussalmelta. Revontulet jäivät kuitenkin pääosin pilvien taakse.

Aktiivinen auringonpilkkuryhmä jatkaa todennäköisesti roihuamistaan vielä joitakin päiviä, mahdollisesti siihen saakka, kunnes se katoaa näkyvistä Auringon takapuolelle viikonlopun jälkeen. Avaruussää jatkuukin toistaiseksi vähintäänkin epävakaisena, joten geomagneettisia myrskyjä on odotettavissa ainakin sunnuntaihin asti. Jos pilvisyys sallii, revontulten näkymiseen on siis hyvä todennäköisyys tulevina päivinä. Myös merkittävät roihupurkaukset ja hiukkasmyrskyt ovat mahdollisia, Ilmatieteen laitos lisää.

The Sun emitted more solar flares this morning--one mid-level (M7.3) and one significant (X1.3). Updates here: https://t.co/UMs3kDbLx2 pic.twitter.com/nrmhlRGUsm