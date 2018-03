Tutkija huomasi synnytyksessä ilmiön ja selvitti miksi: Kädestä kiinni pitäminen lievittää kipua

Oman rakkaan kädestä kiinni pitäminen auttaa lievittämään kipua, selvittää tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Proceedings of the National Academy of Science -aikakauskirjassa julkaistu tutkimus osoittaa myös, että mitä enemmän empatiaa ja lohtua kumppani osoittaa ja tuntee kivusta kärsivää kumppaniaan kohtaan, sitä vahvemmin heidän aivoaaltonsa synkronisoituvat ja kipu väistyy.

–Olemme modernissa maailmassa kehittäneet paljon uusia tapoja kommunikoida ja meillä on vähemmän fyysistä yhteydenpitoa. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa ihmiskosketuksen voiman ja tärkeyden, sanoo artikkelin vastuukirjoittaja Pavel Goldstein Coloradon Boulder-yliopiston tiedotteessa.

Goldstein kertoo keksineensä tutkimusaiheen tyttärensä synnytyksessä. Hän huomasi, että aina kun hän piteli vaimoaan kädestä kiinni, se vaikutti helpottavan tämän kipuun

–Halusin testata tätä laboratoriossa: voiko kipua todella lievittää kosketuksella, ja jos niin miten, hän kertoo.

Goldstein ja hänen kollegansa Haifan yliopistossa värväsivät koetta varten kaikkiaan 22 heteroparia, jotka olivat olleet yhdessä vähintään vuoden. Kokeessa seurattiin parien aivosähkökäyriä, kun he istuivat yhdessä samassa huoneessa erillään, samassa huoneessa pitämässä toisiaan kädestä kiinni ja kun he istuivat eri huoneessa.

Kokeen toisessa vaiheessa naisen käteen kohdistettiin lievää kipua.

Tutkimuksissa huomattiin, että pelkästään samassa huoneessa istuminen lähensi parien aivoaaltoja alfa- ja myy-alueella. Aivoaaltojen alue liitetään usein keskittyneisyyteen. Kun pari piteli toisiaan kädestä kiinni, synkronisoituminen kasvoi voimakkaimmin.

Myöhemmissä kokeissa huomattiin, että mitä enemmän empatiaa mies tunsi kumppaniaan kohtaan, sitä enemmän aivoaallot synkronisoituivat ja kipu lievittyi.