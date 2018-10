Juha Sipilä kutsuu kaikki puolueet koolle – ”Tavoitteena yhteisymmärrys Suomen ilmastopolitiikasta”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoo aikovansa kutsua marraskuussa kaikki eduskuntapuolueet koolle pohtimaan yhteistä ilmastopolitiikkaa. Ilmastopaneeli IPCC:n raportti julkistettiin tänään.

”Keskustelua on luvannut johdatella Suomen ilmastopaneeli. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys Suomen ilmastopolitiikasta. Kyseessä olisi prosessi, jossa puolueet keskustelisivat puhtaalta pöydältä yhteisistä keinoista ja tavoitteista, joihin kaikki sitoutuvat ilmastopolitiikan kunnianhimon tason varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden takaamiseksi yli hallituskausien”, Sipilä kirjoittaa blogissaan.

”Kaikki päästöjen vähentämiseksi tarvittavat toimet eivät Suomessakaan ole helppoja. Poliitikoilta päätökset vaativat rohkeutta, yksituumaisuutta ja kykyä toimia pitkäjänteisesti”, Spilä kirjoittaa.

Sipilän hallitus on päättänyt kivihiilestä luopumisesta vuoteen 2029 mennessä ja linjannut myös muun muassa uusiutuvasta energiasta. Toisaalta Ympäristöjärjestö WWF on aiemmin todennut, että Sipilän hallituksen ohjelman mukaiset hakkuiden lisäykset pienentävät metsien vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko suomalaisen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä. Hallituksen tavoite on ollut lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiometrillä.

