David Attenborough: “Sivilisaatiomme romahdus näkyy jo horisontissa”

Sivilisaatioidemme romahdus näkyy jo horisontissa, varoitti luontodokumenttien virallisena äänenä tunnettu antropologi Sir David Attenborough maailman johtajia YK:n COP24-ilmastokokouksessa maanantaina.

Attenborough kutsui Puolassa järjestettävän kokouksen avajaispuheessaan ilmastonmuutosta ihmiskunnan suurimmaksi uhaksi tuhansiin vuosiin. Attenborough edusti kokouksessa yleisöä, kansaa. Hänen mielestään maailman ihmisten viesti on selvä: aika on loppumassa ja poliittisten päättäjien täytyy toimia nyt.

Ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen lisäksi ilmastonmuutos, joka lisää sään ääri-ilmiöitä, uhkaa maapallon luontoa.

“Mikään muu olento maailmassa ei ole vaikuttanut tähän planeettaan kuin ihminen. Meidän pitää tiedostaa mitä olemme tehneet ja tunnistaa vastuumme tilanteesta”, Attenborough sanoi CNN:lle kokouksen yhteydessä tehdyssä haastattelussa.

Sir David Attenborough at #COP24: "If we don’t take #ClimateAction, the collapse of our civilisations and the extinction of much of the natural world is on the horizon." #TakeYourSeat pic.twitter.com/kjbUvLntBf

— UN Climate Change (@UNFCCC) December 3, 2018