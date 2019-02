Esko Valtaoja mystisestä taivaankappaleesta Ylellä: Yksi erikoinen piirre – nopeus muuttuu

Onhan se mahdollista, totesi avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja Ylellä kysymykseen siitä, voisiko tähtienvälisestä avaruudesta aurinkokuntaamme saapunut mystinen pötkylä ʻOumuamua olla vieraan sivilisaation lähettämä keinotekoinen avaruusalus tai luotain.

Todennäköistä se ei kuitenkaan ole, Valtaoja jatkoi Ylen Ykkösaamu-radio-ohjelmassa.

”Luultavasti se on taas vain yksi tyhmä kivi eikä avaruusalus muualta”, hän sanoi.

ʻOumuamua havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja siitä tiedetään lähinnä yksi asia: se on peräisin aurinkokuntamme ulkopuolelta. Valtaojan mukaan se on ensimmäinen tiedetty avaruudenkappale, joka tuli aurinkokuntaamme muista tähdistä. Tämä on kyetty päättelemään kappaleen lentoradasta.

”Se tuli niin vinhaa vauhtia että sen täytyi tulla muualta”, Valtaoja sanoo.

Tähtitieteilijöillä ei ole mitään vahvistettua tietoa siitä, mikä ʻOumuamua on. Sitä epäillään muun muassa hajonneen komeetan palaseksi. Valtaoja kuvaa sitä pieneksi, välkkyväksi ja kirkkaaksi kappaleeksi, joka on muodoltaan epätavallinen. ʻOumuamua ei ole lainkaan pallomainen, vaan littana: joko pitkulan kuten sikarin muotoinen tai vaihtoehtoisesti lyttänä kuin lantti.

”Siinä oikeastaan onkin kaikki mikä siitä tiedetään”, Valtaoja sanoi Ylellä.

Koska kappaleesta ei tiedetä mitään varmaa, se synnyttää erilaisia teorioita. Yhden on esittänyt Harvardin yliopiston arvostettu tähtitieteilijä Avi Loeb. Hänen väitteensä mukaan ʻOumuamua on vieraan sivilisaation lähettämä luotain, avaruusalus tai aluksen osa.

Esko Valtaoja kuvaa Loebia ”vähän innostuvaksi” mutta hyväksi tähtitieteilijäksi. Valtaojan mukaan ei ole teoreettisesti mahdotonta, etteikö ʻOumuamua voisi olla ”keinotekoinen visiteeraaja”.

”Onhan se, kuten Loeb esittää artikkelissaan, mahdollista että se olisi esimerkiksi iso avaruuspurje”, Valtaoja pohdiskeli.

Hän huomauttaa kuitenkin, että tällaisia näkemyksiä esittää pari tähtitieteilijää tuhansien joukossa. Todistusaineistoa vieraan älyn roolista ei ole, ja yleensä villien teorioiden takaa löytyy arkisempia selityksiä. Valtaoja huomauttaa, että jos kappale olisi vieraan sivilisaation lähettämä luotain, se olisi saanut helposti yhteyden ihmiskuntaan ohittaessaan maapalloa. Yhteydenottoa ei kuulunut ja ʻOumuamua jatkoi matkaansa.

Yksi erikoinen piirre kappaleeseen liittyy, Valtaoja huomauttaa. Sen nopeus ei hänen mukaansa ”pysy sellaisena kuin pitäisi”.

”Jokin tuntuu hieman muuttavan sen nopeutta”, Valtaoja sanoo.

Tämän on ottanut esiin teoriaansa esitellessään myös Loeb, jonka mukaan kappale on kiihdyttänyt vauhtiaan painovoimalaskelmista poikkeavasti.

Valtaojan mukaan ʻOumuamuan olemassaolo ja havaitseminen tähtitieteen tavanomaisin keinoin tarkoittaa sitä, että vastaavia kappaleita liikkuu avaruudessa enemmänkin.

Kappaleen nimi on havaijin kieltä ja tarkoittaa lähettilästä tai tiedustelijaa.

