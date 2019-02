Ministeri sanoo suoraan: Tätä luonnon puolesta annettua lupausta Suomi ”ei todellakaan” pysty pitämään – ”Suomi-filmien maisemaa ei enää ole”

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Suomi ei pysty täyttämään tavoitetta luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta.

Maailman maat ovat sopineet vuonna 2010 tavoitteista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Suomen hallitus myös hyväksyi joulukuussa 2012 strategian, jonka päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Emma Kari kysyi kyselytunnilla näin:

”Viime vuoden lopulla julkaistiin raportti Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta ja tämä raportti oli karua luettavaa. Koko maassa miltei puolet luontotyypeistä on uhanalaisia; perinneluontotyypeistä kaikki arvioitiin uhanalaisiksi ja toiseksi huonoiten menee metsäluonnolla. Kehitys on heikompaan suuntaan. Suomi on kuitenkin sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemisen vuoteen 2020 eli tämän vuoden loppuun mennessä. Kysyisinkin ministeriltä: Onko nyt aika myöntää, että tehdyn politiikan seurauksena Suomi ei tänä vuonna saavuta tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, vaikka me olemme näin luvanneet?”

Ministeri Tiilikainen vastasi:

”Todellakaan ei Suomi, kuten eivät muutkaan maat tule pysymään tässä kansainvälisessä tavoitteessa, että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisesti tai edes meillä Suomessa pysähtyisi. Se on myönnettävä. Ja myös tuo viimesyksyinen raportti eri luontotyyppien uhanalaistumiskehityksestä kertoo, että monet luontotyypit on harvinaistumassa ja maankäytön muutokset on siihen yksi seikka.”

Tiilikaisen mukaan tietopohja asiassa on kuitenkin Suomessa ”maailman ykkösluokkaa”.

”Tieto lisää tuskaa: meillä tunnetaan lajien ja elinympäristöjen kehitys ja monimuotoisuus poikkeuksellisen hyvin ja nuo tulokset todellakin on huolestuttavaa luettavaa”, Tiilikainen sanoi.

”Suomessa ne yleisimmät uhanalaiset luontotyypit on tällaisia vanhanaikaiseen maatalouteen liittyviä perinnemaisemia, missä muutama lehmä ja lammas laidunsi kedolla metsän ja pellon rajamailla ja loi monimuotoista ympäristöä. Tätä Suomi-filmien maisemaa meillä ei enää Suomessa ole, vaan maataloutta on koskeneet monenlaiset tehostamisvaatimukset ja aina suuremmat ja suuremmat tilat joutuu kamppailemaan oman toimeentulonsa kanssa. Mutta samalla tukijärjestelmässä pyritään varmistamaan, että viljelijöiden on kannattavaa ja järkevää myös tehdä töitä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Jokainen laiduntava karjatila on äärimmäisen tärkeä Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta”, Tiilikainen linjasi.

