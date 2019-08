Järkyttävä kuva osoittaa Amazonin palojen mittakaavan – ”Brasilialaiset tuotteet boikottiin kunnes tämä sikailu loppuu”

Brasilian Amazonin alueen metsäpalot ovat nousseet poliittisen keskustelun keskiöön niin Suomessa kuin maailmalla. Usein eri laitoja keskustelussa edustavat meppi Ville Niinistö (vihr) ja kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) ovat molemmat huolestuneet tilanteesta, joskin esittävät erilaisia keinoja tilanteen ratkaisuun.

Metsäpalot ovat tänä vuonna kiihtyneet Amazonin alueella, jonka sademetsiä kutsutaan toisinaan maailman ”keuhkoiksi”. Uutiskanava CNN otsikoi viidesosan maailman happivarastosta olevan tulessa ja kertoo sademetsien tuottavan 20 prosenttia maailman hapesta, joskin nykytutkimusten mukaan sademetsät myös käyttävät valtaosan tuottamastaan hapesta. Näin ollen niillä ei lopulta juuri ole merkitystä maailman happivarastoon.

Sademetsät ovat kuitenkin merkittäviä hiilinieluja eli sitovat itseensä enemmän hiilidioksidia kuin päästävät ilmakehään. Niiden rapautuminen voi tehdä niistä hiilivaraston sijasta ilmakehän hiilen lähteen, ja näin kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Palojen mittakaavan osoittavat kuvat, joita Maailman ilmatieteen järjestö WMO on julkaissut Twitter-tilillään.

Nykytilanne:

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires

Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo

DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ

— WMO | OMM (@WMO) August 20, 2019