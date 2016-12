Valkoinen talokin syyttää Vladimir Putinia – Obama aikoo kostaa kyberiskut Venäjälle

Yhdysvaltain hallinnossa uskotaan laajalti, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on henkilökohtaisesti valtuuttanut Yhdysvaltain demokraattiseen puolueeseen ja presidenttiehdokas Hillary Clintoniin kohdistuneet tietomurrot.

Aiemmin Putin-epäilyistään kertoi tiedustelupalvelu CIA. Torstaina saman kannan otti Valkoinen talo, jonka mukaan Putin on osallinen kyberiskuissa.

Samalla presidentti Barack Obama ilmoitti, että Yhdysvallat tulee vastaamaan Venäjän väitettyyn hyökkäykseen jonkinlaisilla vastatoimilla.

– Meidän täytyy toimia ja me toimimme, Obama sanoi BBC:n mukaan.

– Ei ole epäilystäkään, että kun ulkovallan hallitus yrittää vaikuttaa meidän integriteettiimme ja vaaleihimme, me toimimme valitsemallamme tavalla ja valittuna aikana.

Hänen mukaansa osa toimenpiteistä voidaan myöhemmin julkistaa. Obama kertoo myös ilmoittaneensa mielipiteensä suoraan Putinille.

Venäjä kiistää väitteet, mutta mielenkiintoisempaa lienee se, että Obaman seuraaja Donald Trump pitää myös väitteitä ”naurettavina”. USA:n tiedustelupalveluiden mukaan heillä on kiistatonta näyttöä siitä, että iskujen takana ovat Kremlin tukemat venäläishakkerit.

Alla tammikuussa presidentiksi nousevan Trumpin epäilevä tviitti USA:n väitteistä.

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?