”Tähän voi olla vain yksi vastaus” – Vladimir Putin reagoi poikkeukselliseen murhaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on reagoinut Venäjän Turkin-suurlähettilään Andrei Karlovin murhaan. Poliisina työskennellyt mies ampui Karlovin eilen kuoliaaksi kesken taidenäyttelyn avajaisten Turkin pääkaupunki Ankarassa.

Putinin mukaan teko on ”kiistatta provokaatio”, jolla yritetään tuhota Turkin ja Venäjän suhteiden normalisointia. Maiden välit olivat pitkään jännittyneet Turkin ammuttua alas venäläiskoneen marraskuussa 2015, mutta viime aikoina välit ovat olleet paranemaan päin.

Putinin mukaan teon tarkoituksena on myös haitata Syyrian rauhanprosessia, jota Venäjä, Turkki ja Iran Putinin mukaan aktiivisesti ajavat.

– Tähän voi olla vain yksi vastaus – terrorismin vastaisen taistelun tehostaminen – jonka rikolliset tuntevat nahoissaan, Putin sanoo lausunnossaan.

Karlovin murha on poikkeuksellinen tapahtuma. Turkkilaisessa Hürriyet Daily Newsissa huomautetaan, että Karov on ensimmäinen suurlähettiläs, joka on salamurhattu Turkissa.