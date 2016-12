Uusia tietoja Berliinin epäillystä – kiistää osallisuutensa, turvapaikkahakemuksen käsittely kesken

Saksan sisäministeri Thomas de Maiziére on tarkentanut tietoja Berliinin rekkaiskusta epäillystä miehestä. Epäilty on otettu kiinni. Hän kiistää osallisuutensa tapahtumiin.

De Maiziéren mukaan epäilty on Pakistanin kansalainen, ja hän saapui Saksaan turvapaikanhakijana 31. joulukuuta 2016. Berliiniin hän siirtyi helmikuussa, ja tämän jälkeen hän on yrittänyt tuoda Saksaan myös sukulaisiaan. Miehen turvapaikkahakemuksen käsittely on ollut kesken. Hänen on kerrottu olleen poliisille tuttu ja hänen nimensä on kirjattu joihinkin viranomaisrekistereihin, mutta ei terrorismiyhteyksien tai -epäilyjen vuoksi.

PÄIVITYS: Berliinin poliisi epäilee, että kiinni otettu mies ei olekaan rekan kuski. Lue päivitetty juttu: ”Meillä on väärä mies” – Berliinin poliisilta varoitus Die Weltissä ja Twitterissä

Rekan syöksymistä joulumarkkinoiden väkijoukkoon pidetään tahallisena tekona ja sitä tutkitaan tällä hetkellä oletettuna terrori-iskuna myös liittokansleri Angela Merkelin mukaan. Sisäministeri de Maiziéren mukaan hän ei juuri nyt kiinnitä suurta huomiota terroristijärjestö Isisin väitteisiin, että järjestö olisi tahalliseksi epäillyn iskun takana.

Liittokansleri Merkel korosti lausunnossaan sitä, että varmaa tietoa tekijästä ja motiiveista ei vielä ole. Hänen mukaansa olisi kuitenkin erityisen tuomittavaa, jos tekijä olisi henkilö, joka on ilmoittanut hakevansa Saksasta turvaa.

– Se olisi erityisen hankalaa meille, Merkel sanoi viitaten sekä saksalaisten antamaan apuun että oikeisiin avuntarvitsijoihin.

Joulutorille syöksyi varastettu puolalaisrekka, jonka oikea kuski oli ilmeisesti surmattu ampumalla. Hänen ruumiinsa löytyi rekasta tapahtumien jälkeen. Hänen surmaamiseensa käytettyä asetta ei ole löydetty.

De Maiziéren mukaan 12 kuolleen lisäksi ainakin 18 loukkaantuneista on hyvin vakavassa tilassa.

Lähteet: BBC (de Maiziéren lausunnot), uutistoimisto DPA (epäillyn kiisto), The Guardian (Merkelin lausunto)

