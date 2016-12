”Meillä on väärä mies” – Berliinin poliisilta varoitus Die Weltissä ja Twitterissä

Saksalaisviranomaiset ja media kertovat tällä hetkellä keskenään ristiriitaisia tietoja Berliinin iskusta ja epäillystä.

Arvostetun Die Welt -lehden mukaan Berliinin poliisi uskoo, että kiinni otettu pakistanilainen mies, jota toisaalla on kuvattu selkeäksi pääepäillyksi, ei välttämättä liitykään iskuun.

– Meillä on väärä mies, sanotaan Berliinin poliisista nimettömästi Die Weltille.

Berliinin poliisipäällikkö sen sijaan sanoo berliiniläisen Inforadio-kanavan mukaan, että ”ei ole varmaa”, onko pidätetty mies oikeasti rekan kuski.

Berliinin poliisin mukaan todellinen tekijä saattaa siis olla vapaalla jalalla, aseistettu ja vaarallinen, Die Welt kertoo. Spiegel-lehden mukaan Berliinin poliisi on varoittanut myös Twitter-tilillään, että vaara ei välttämättä ole ohi.

– Pidätetty epäilty kiistää syytteet. Siksi olemme erityisen varuillamme – olkaa tekin, poliisi viestittää Twitterissä.

Poliisi korostaa Twitter-viesteissään myös tutkinnan jatkuvan kiivaana.

The temporary arrested suspect denies the offense.

Therefore we are particulary alert.

Please be also alert.#Breitscheidplatz

— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016