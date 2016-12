Donald Trump julistaa Twitterissä: USA tarvitsee lisää ydinaseita

Yhdysvaltain tulevan presidentin mielestä maa tarvitsee lisää ydinaseita.

Donald Trump julkaisi torstaina Twitter-viestin, jonka mukaan ”Yhdysvaltain täytyy suuresti vahvistaa ja laajentaa ydinasekapasiteettiaan”. Näin on Trumpin mukaan ajateltava, kunnes ”maailma tulee järkiinsä” ydinaseiden suhteen.

BBC huomauttaa Trumpin viestineen asiasta vain tunteja sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vaati Venäjän ydinasekyvyn parantamista. Yhdysvalloilla on noin 7100 ydinasetta, Venäjällä noin 7300, BBC kertoo.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes