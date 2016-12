Maahanmuuttovastaiset ympäri Euroopan: Schengen on lakkautettava – Berliinin epäillyn matka todistaa riskit

Maahanmuuttovastaiset konservatiivit ympäri Euroopan vaativat vapaan liikkuvuuden Schengen-järjestelmän purkua ja rajatarkastusten käyttöönottoa Berliinin iskun esille nostamien ongelmien vuoksi.

Muun muassa Ranskan presidenttiehdokas Marine Le Pen, brittipopulisti Nigel Farage ja Hollannin äärioikeistojohtaja Geert Wilders ovat arvostelleet Schengen-järjestelmää perjantaina.

Perjantaina selvisi, että Berliinin rekkaiskusta epäilty tunisialaismies onnistui poistumaan Saksasta Ranskaan, jonka kautta hän siirtyi Italiaan. Italiassa hän osui poliisien rutiinitarkastuksen kohteeksi, ja kuoli aloittamassaan tulitaistelussa.

Le Penin mielestä epäillyn islamistiterroristin matka Euroopan läpi heti iskun jälkeen kertoo Schengen-alueen ”täydellisestä turvallisuuskatastrofista”.

– Olen sitoutunut palauttamaan Ranskalle kansallisten rajojensa täyden hallinnan ja lopettamaan Schengen-sopimuksen. Totaalisen vapaan liikkuvuuden myytti on haudattava, Le Pen lisäsi The Guardianin mukaan.

Farage totesi aiemmin, että jos Berliinin epäilty on Milanossa ammuttu mies – kuten myöhemmin on Italiasta varmistettu – ”Schengen on todistettu riskiksi turvallisuudelle ja sen täytyy mennä”. Hän arvioi Schengenin dominoivan EU-keskustelua ensi vuonna.

If the man shot in Milan is the Berlin killer, then the Schengen Area is proven to be a risk to public safety. It must go. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 23, 2016

Suomessa Perussuomalaiset Nuoret vaatii Schengenin lakkauttamista.

Alla konservatiivisen brittimeppi Daniel Hannanin karttatviittaus aiheesta. Terroristiepäilty Anis Amrin matkan kulusta ei ole täyttä varmuutta, mutta Italian poliisi on ilmoittanut hänen matkustaneen Ranskan läpi, kertoo brittilehti The Guardian. Mediatietojen mukaan Amrin laukusta olisi löytynyt ranskalainen junalippu, mutta asialle ei ole viranomaisten vahvistusta.

Anis Amri's movements in Europe. He had arrived illegally but could not be deported. Something has gone badly wrong. pic.twitter.com/bx17t3ozTE — Daniel Hannan (@DanielJHannan) December 23, 2016

Lue myös: Saksassa heräsi ihmetys: Miksi ”Isis-moskeijan” luona kuvattu Berliinin epäilty sai liikkua vapaasti?

Lue myös: Italia vahvisti: Ammuttu mies varmasti Berliinin epäilty