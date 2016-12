Ruotsalaisasiantuntija sotilaskoneen turmasta: ”Venäläiset tietävät enemmän kuin kertovat”

Ruotsalainen lentoturvallisuuden asiantuntija, lentoturmia tutkinut Jan Ohlsson arvioi venäläisten viranomaisten tietävän sunnuntaiaamuna Mustaanmereen syöksyneen Tu-154-sotilaskoneen turmasta enemmän, kuin kertovat julkisuuteen.

–Yksi huomionarvoinen asia on se, ettei julkisuuteen ole kerrottu mitään lentäjien ja lennonjohdon välisistä keskusteluista. Vaikka kyseessä on sotilaskone, se nousi lentoon siviililentokentältä, joten lennonjohtoon on ollut pakko olla yhteydessä. Tämä sekä se, että venäläisviranomaiset paikallistivat putoamispaikan ja löysivät koneen osia niin nopeasti kertoo siitä, että venäläiset tietävät enemmän kuin kertovat, hän sanoo Dagens Nyheterille.

Ohlsson huomauttaa samalla, että tietojen salaaminen on suhteellisen normaalia, koska kyseessä on sotilaskone. Outona hän pitää erityisesti sitä, että venäläisten uutistoimistojen mukaan osa uhreista on jo tunnistettu.

Venäläiset uutistoimistot ovat kertoneet, että tuhoutuneen koneen osia on löydetty noin 1, 5 kilmetrin päästä Sotshin rannikolta 50-70 metrin syvyydestä. Ohlsson arvioi uutistoimistojen tietojen perusteella, että onnettomuuden syy on tekninen vika tai lentäjän virhe.

–Kone ei vaikuta räjähtäneen ilmassa, vaan vaikuttaa enemmän siltä, että se on pudonnut mereen ja uponnut. Se sopii yhteen sen kanssa, ettei kone ilmeisesti ole hajonnut kovin pahoin. Jos lentokone räjähtää veteen pudotessaan, se hajoaa tuhansiksi palasiksi ja ruumiiden löytäminen saati tunnistaminen on vaikeaa.

Venäjän liikenneministeri Maksim Sokolov on sanonut uutistoimisto Interfaxin mukaan, että on liian aikaista puhua terrorismin mahdollisuudesta. Sokolovin mukana koneen mustia laatikoita ei ole vielä löydetty.

Sky News uutisoi aikaisemmin Venäjän puolustusvaliokunnan jäsenten kertoneen, että terrori-iskun mahdollisuus on suljettu pois.

Koneessa oli 92 ihmistä. Matkustajien joukossa oli Puna-armeijan kuoron jäseniä, jotka olivat matkalla esiintymään uuden vuoden juhlallisuuksissa Hmeimimin tukikohdassa Syyriassa. Venäjän puolustusministeriön mukaan eloonjääneitä ei ole.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on julistanut huomisen maanantaina kansalliseksi surupäiväksi.