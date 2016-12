George Michael on poissa - Poliisi: ”Kuolemaan ei liity mitään epäilyttävää”

Brittiläinen laulaja George Michael on kuollut. BBC:n mukaan poismenosta tiedotti George Michaelin perhe.

–Syvästi surullisina vahvistamme, että George menehtyi rauhallisesti kotonaan joulun aikana, tiedotteessa sanotaan.

Lontoon poliisin mukaan kuolemaan ei liity mitään rikokseen viittaavaa.

–Kuolinsyy ei tällä hetkellä ole selvillä, mutta kuolemaan ei liity mitään epäilyttävää, Thames Valleyn poliisi tiedotti.

George Michaelin manageron Michael Lippmanin mukaan kuolinsyy on sydänpysähdys.

George Michaelin kanssa levyttänyt toinen brittitähti Elton John kertoo olevansa sokissa.

–Olen syvässä sokissa. Olen menettänyt rakkaan ystävän – kilteimmän ja anteliaimman sielun sekä suurenmoisen artistin. Sydämeni on hänen perheensä ja faniensa luona, hän kirjoittaa Facebookissa.

George Michael tuli tunnetuksi Wham-duossa, jossa hän lauloi Andrew Ridgeleyn kanssa. Ridgeley kertoo sydämensä särkyneensä kuolinuutisesta.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6