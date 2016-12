Donald Trumpin Putin-hehkutus ei yllättänyt tutkijaa: ”Hänellä on perusteita uskoa, että tämä oli oikea liike”

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kehuva viesti Twitterissä ei yllättänyt amerikkalaista politiikan tutkijaa.

–Trumpin tviitti ei ollut yllätys, hänellä on perusteita uskoa, että tämä on oikea liike. Koska Vladimir Putin ei ole vastannut (diplomaattien karkotukseen), kuten hän normaalisti olisi tehnyt, se tarkoittaa sitä, että hän katsoo jo aikaan Obaman presidenttikauden jälkeen. Putin haluaa aloittaa Trumpin kanssa puhtaalta pöydältä, Harvard Kennedy Schoolin Venäjä-asiantuntija Simon Saradzhyan sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Trump kehui Twitterissä Putinia ”erittäin fiksuksi” sen jälkeen, kun Putin päätti olla vastaamatta Obaman päätökseen35 venäläisdiplomaatin karkottamisesta.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!