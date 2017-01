Ministeri selitti Intian ahdisteluita: ”He kopioivat länttä pukeutumisessaan”

Intian Karnatakan osavaltion sisäministeri G. Parameshwara on kohahduttanut kommentoimalla uudenvuoden juhlallisuuksissa tapahtuneita ahdisteluita.

–Nuoret ovat melkein kuin länsimaalaisia. He kopioivat länttä, eivät pelkästään mielikuvissa, vaan jopa siinä miten he pukeutuvat. Joten joissain tapauksissa joitain tyttöjä ahdistellaan, tällaisia asioita tapahtuu, Parameshwara sanoi Times of Indian mukaan.

Lehden mukaan monet pitävät kommenttia ahdistelun kohteeksi joutuneita naisia syyllistävänä. Ihmetystä on herättänyt myös paikallisen poliisin tapa kuva ahdisteluja väistämättömäksi, tavanomaiseksi asiaksi.