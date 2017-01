Ajatuspaja varoittaa vuodesta 2017: ”Riskit ovat suurimmat toisen maailmansodan jälkeen”

Ajatushautomo Eurasia Group arvioi tänään julkistetussa alkavaa vuotta luotaavassa katsauksessaan, että vuodesta 2017 on tulossa epävarmin sitten toisen maailmansodan, mitä poliittisiin riskeihin tulee.

–Vuonna 2017 alkaa geopoliittinen taantuma. Vuodesta on tulossa ainakin yhtä epävarma kuin finanssikriisin alkuvuosi 2008 oli. Poliittiset riskit ovat nyt suurimmat toisen maailmansodan jälkeen, poliittisten riskien tutkimukseen ja konsulttityöhön keskittyvä Eurasia Group sanoo katsauksessaan.

Eurasia Groupin perustajan, New Yorkin yliopiston professorin Ian Bremmerin mukaan vastaavaa ei ole nähty sitten vuoden 1945.

–Maailmanjärjestys on muuttumassa, eikä kukaan tiedä, mitä on tulossa. Tästä näkökulmasta vuosi 2017 on erittäin volatiili ja epävarma, mitä poliittisiin riskeihin tulee, maailman johtaviin geopolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva Bremmer sanoo julkaisemallaan videolla.

Eurasia Group nostaa vuoden 2017 riskeiksi muun muassa Yhdysvaltain presidenttinä myöhemmin tässä kuussa aloittavan Donald Trumpin politiikan. Ajatuspajan mukaan tulossa on perustavanlaatuisia muutoksia, koska Trump tuntuu haluavan lähentää USA:n ja Venäjän suhteita ja samalla kyseenalaistaa Naton aseman.

Trumpiin liittyen ajatuspaja nostaa yhdeksi vuoden 2017 riskiksi Kiinan. Kiinan kommunistisen puolueen 19. puoluekokous pidetään vuoden lopulla ja monet maan johtopaikat saatetaan jakaa uudelleen.

–Kiinan presidentti Xi Jinping tulee tästä syystä vastaamaan voimakkaasti mihin tahansa ulkopoliittiseen haasteeseen. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset jännitteet kiristyvät todennäköisesti, katsauksessa ennakoidaan.

Euroopan osalta Eurasia Group nostaa esiin tämän vuoden vaalit Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa sekä Brexitin. Erityisesti ajatuspaja varoittaa Saksan tilanteesta.

–Eurokriisin jälkeen Eurooppaa on määritellyt (Saksan liittokanslei) Angela Merkelin johtajuus. Olisiko Eurooppa selviytynyt ilman, että Saksa ja Merkel pakottivat tekemään ratkaisuja tai olisiko euroalue edes pysynyt koossa? Sitä on vaikea kuvitella. Tänä vuonna on ehkä pakko, sillä Merkel on vakavien haasteiden edessä, katsauksessa todetaan.

Eurasia Groupin mukaan turvapaikanhakijoiden lisäksi Merkelin asemaa vaaleissa horjuttavat saksalaisten suuryhtiöiden kuten Volkswagenin ja Deutsche Bankin vaikeudet. Ajatuspaja uskoo Merkelin silti jatkavan Saksan liittokanslerina, mutta aikaisempaa heikompana.

Muina vuoden 2017 riskeinä Eurasia Group mainitsee useiden maiden kyvyttömyyden uudistusten tekemiseen, poliitikkojen puuttumisen keskuspankkien toimintaan, Lähi-idän tilanteen, Turkin levottomuudet ja presidentti Erdoganin aseman sekä Pohjois-Korean ja Etelä-Afrikan.

Ian Bremmer varoitti geopoliittisesta turbulenssista jo vuosi sitten.

–Geopolitiikassa on syklejä kuten taloudessakin. Edellistä geopoliittista sykliä kutsuttiin toiseksi maailmansodaksi. Nyt olemme uuden syklin alussa. Tämä on vasta alkua, tilanne on kehittymässä paljon pahemmaksi, Bremmer ennusti viime tammikuussa.

