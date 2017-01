Marine Le Pen: Ranska irti eurosta, jatko EU:ssa riippuu neljästä asiasta

Ranskan presidentiksi pyrkivä äärioikeistojohtaja Marine Le Pen sanoo aloittavansa neuvottelut Ranskan asemasta Euroopan unionissa heti, jos hänet valitaan maan presidentiksi toukokuun vaaleissa.

–Aloitan neuvottelut Ranskan EU-kumppaneiden kanssa seuraavana päivänä, Le Penn sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Hän linjaa, että Ranskan on saatava takaisin päätösvalta neljässä asiassa: rajojen valvonnassa, talouspolitiikassa, lainsäädännössä ja valuutassa. Le Pen haluaa, että Ranska jättää euron ja ottaa frangin uudelleen käyttöön.

–Annan näille neuvotteluille kuusi kuukautta aikaa. Jos saamme päätösvallan näissä neljässä asiassa, kehotan ranskalaisia äänestämään EU-jäsenyyden puolesta kansanäänestyksessä, jonka järjestämme, hän linjasi.

Le Pen johtaa mielipidetiedusteluja tällä hetkellä. Hän kommentoi Bloombergille lyhyesti myös epäilyjä siitä, että Venäjä yrittäisi puuttua Ranskan presidentinvaaleihin. Le Penin puolue sai vuonna 2014 yhdeksän miljoonan euron lainan venäläispankilta.

–Naurettavaa, Le Pen vastasi epäilyihin Venäjän vaikuttamisyrityksistä.

Geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer arvioi Twitterissä, että Le Penin valinta on aikaisempaa todennäköisempi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedustelupalvelu julkisti raportin Venäjän puuttumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

US official intel report on Russian hacks. Absolute must read. Makes LePen look more likely in France. https://t.co/eW0cTMF2S7