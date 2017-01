Italian eurovastustajien yllätyskäänteestä nousi kohu: ”Pyrkii lopettamaan pelottelun”

Italian populistisen ja tähän asti maan euroeroa ajaneen Viiden tähden liikkeen aikomus vaihtaa ryhmää Euroopan parlamentissa on laittanut liikkeelle arvailut puolueen johtajan, ex-koomikko Beppe Grillon aikeista.

Grillo ilmoitti sunnuntaina harkitsevansa yhteistyön lopettamista Britannian EU-vastaisen Ukip-puolueen kanssa Euroopan parlamentissa. Sen sijaan Grillo haluaa nyt liittyä liberaalidemokraattien Alde-ryhmään, jota pidetään hyvin EU-myönteisenä.

Italialaiset politiikan tutkijat arvioivat, että Grillon tähtäimessä ovat Italian seuraavat parlamenttivaalit, joita varten hän pyrkii profiloimaan Viiden tähden liikkeestä vähemmän radikaalia ja populistista.

–Minusta kyseessä on Viiden tähden liikkeen pyrkimys tulla uskottavammaksi ja lopettaa pelottelu Eurooppa-vastaisella politiikalla. Puolue pyrkii enemmän valtavirran mukaiseksi ja haluaa vakuuttaa äänestäjät siitä, ettei aio tehdä mitään uskomattoman typerää, roomalaisen Luiss Guido Carli -yliopiston politiikan professori Giovanni Orsina kommentoi Guardianille.

Alde-ryhmää johtava Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa. Hänet tunnetaan EU:n liittovaltiokehityksen kannattajana ja hän on myös EU:n pääneuvottelija Britannian brexit-neuvotteluissa. Suomesta Aldeen kuuluvat keskustan ja RKP:n europarlamentaarikot.

Nimekkäät Alde-poliitikot ovat tyrmänneet ajatuksen, yhtenä heistä Viron entinen pääministeri Taavi Rõivas.

–Uskollisuus arvoille on tärkeämpää kuin (parlamenttiryhmän) koko. En pidä Viiden tähden liikettä sopivana liittymään Aldeen, hän tviittasi.

Staying true to your values is more important than size. I do not see @M5S_Europa fit to join @ALDEgroup



Cc: @GuyVerhofstadt @hansvanbaalen