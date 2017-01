Suomalaistutkija: ”Donald Trump leikkii tulella ruutitynnyrin äärellä”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio arvioi, että Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet saattavat kärjistyä, kun Donald Trump nousee USA:n presidentiksi Barack Obaman jälkeen.

Kallion mukaan Trump on jo ehtinyt nostaa hämmennystä kyseenalaistamalla yhden Kiinan politiikan. Syytökset Kiinan epäreilusta pelistä ovat hänen mukaansa yleisiä Yhdysvalloissa, mutta on uutta ehdottaa, että yhden Kiinan politiikalla voisi käydä kauppaa.

Trump sanoi TV-haastattelussa joulukuussa, ettei ymmärrä, miksi Yhdysvallat on sidottu yhden Kiinan politiikkaan. Hänen mielestään politiikan jatkamisen pitäisi olla ehdollista, jotta Kiinalta saataisiin myönnytyksiä esimerkiksi kauppakiistoissa. Kallio kuvailee lausuntoa riskialttiiksi.

–Yhden Kiinan periaate on Manner-Kiinalle pyhä, ja siksi se ei voi käydä kauppaa edes yhden Kiinan politiikalla. Kommunistisen puolueen legitimiteetti on sidoksissa jälleenyhdistymisen toteutumiseen, ja Manner-Kiina on viime kädessä valmis jopa sotaan estääkseen maan lopullisen hajoamisen kahdeksi Kiinan valtioksi. Vaikka Trump ei olisikaan esittänyt tosissaan ajatusta yhden Kiinan politiikan hylkäämisestä, se on silti leikkimistä tulella ruutitynnyrin äärellä, hän kirjoittaa katsauksessaan.

Trump rikkoi perinteisiä malleja myös puhumalla puhelimessa Taiwanin presidentin joulukuussa. Kyseessä oli ensimmäinen suora kontakti Yhdysvaltain ja Taiwanin johtajien välillä sitten vuoden 1979.

–On toistaiseksi epäselvää, heijastaako tapahtumasarja Trumpin neuvonantajien kokemattomuutta vai Taiwan-mielisten äänenpainojen voimistumista Washingtonin käytävillä, Kallio kommentoi.

Esimerkiksi CNN on arvioinut, että joulukuun puolivälissä sattunut tapaus, jossa Kiina takavarikoi yhdysvaltalaisen miehittämättömän vedenalaisen tutkimusluotaimen Etelä-Kiinan merellä ei ollut sattumaa, vaan liittyy Trumpin toimiin.

–Vaikka kiinalaisten motiivit ovat epäselvät, takavarikointi tapahtui pian sen jälkeen, kun Donald Trump puhui puhelimessa Taiwanin presidentin kanssa. Kiina on julkisesti kertonut, ettei se hyväksy tällaista ja Kiina on myös ottanut yhteyttä Valkoiseen taloon, CNN uutisoi.

Trumpin on määrä pitää ensimmäinen tiedotustilaisuutensa presidentinvaalien jälkeen tänään tiistaina.