Donald Trumpin Nato-heitto ihmetyttää - Saksalaisministeri: ”Huolestuttavaa”

Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin tuore Nato-lausunto on Saksan ulkoministerin Frank-Walter Steinmeierin mukaan ”huolestuttava”. Trump sanoi saksalaisen Bildin ja brittiläisen The Timesin yhteishaastattelussa, että Nato on vanhentunut.

–Sanoin kauan aikaa sitten, että Natolla oli ongelmia. Numero yksi oli että se oli vanhentunut, koska se luotiin monia, monia vuosia sitten. Numero kaksi: (jäsen)maat eivät maksa sitä mitä niiden tulisi maksaa, Trump sanoi.

Steinmeier kertoo keskustelleensa asiasta Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

–Trumpin lausunto on huolestuttava. Keskustelin asiasta juuri Stoltenbergin kanssa, ja hänkin ilmaisi huolensa. Tämä on myös ristiriidassa sen kanssa, mitä Yhdysvaltain tuleva puolustusministeri sanoi vain muutama päivä sitten. Nyt on katsottava, mitä tästä seuraa amerikkalaiselle politiikalle, Steinmeier kommentoi BBC:n mukaan.

Steinmeier sanoi samalla, että Saksa odottaa Yhdysvaltojen pitävän kiinni kansainvälisistä sitoutumuksistaan.

Tuleva puolustusminsiteri James Mattis sanoi viime viikolla, että Natolla on keskeinen rooli Yhdysvaltojen puolustuksessa. Mattis arvioi myös, että Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää ”rikkoa” puolustusliitto Naton.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi aikaisemmain maanantaina uutistoimisto Interfaxille, että Moskova on samaa mieltä Trumpin kanssa, mitä Naton vanhentumiseen tulee.