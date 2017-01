Donald Trump tekee historiaa – luottamus kaikkien aikojen matalin USA:ssa

Perjantaina Yhdysvaltain presidenttinä aloittavan Donald Trumpin luottamus amerikkalaisten silmissä on historiallisen alhainen. CNN:n mielipidekyselyn mukaan Trumpiin luottaa vain 40 prosenttia amerikkalaisista.

Esimerkiksi Barack Obaman luottamus oli CNN:n mukaan 84 prosenttia hänen aloittaessaan presidenttinä vuonna 2009, Bill Clintonin luottamus vuonna 1992 oli 67 prosenttia ja George W. Bushin luottamus 61 prosenttia vuonna 2001.

Reilu puolet, eli 53 prosenttia, kyselyyn vastanneista arvioi Trumpin puheiden muuttuneen vaalipäivän jälkeen vähemmän luottamusta herättäviksi.

Kansainvälinen varainhoitoyhtiö Standard Life Investments (SLI) arvioi tiistaina katsauksessaan, että Trumpin valinta presidentiksi voi vaikuttaa merkittävästi Yhdysvaltojen poliittiseen kenttään sekä maan kansainvälisiin suhteisiin.

SLI:n pääekonomistin Jeremy Lawsonin mukaan monet tekijät vaikuttavat siihen, vahvistuvatko nykyiset trendit Trumpin ensimmäisenä vuotena vai vaihtavatko ne suuntaa.

–Merkittäviin tekijöihin voisivat kuulua veropolitiikan aggressiivinen keventäminen, presidentti Obaman sisäpoliittisten toimien purkaminen ja Yhdysvaltojen ulkomaankauppapolitiikan uudelleensuuntaaminen. Republikaanien palaaminen valtaan edustajainhuoneessa ja senaatissa vähentänee poliittista pysähtyneisyyttä Washingtonisssa, erityisesti veropolitiikan suhteen. Siinä uudella presidentillä ja hänen puolueellaan on eniten yhteistä maaperää, Lawson kommentoi.

Hän arvioi riskejä liittyvän erityisesti Trumpin kauppapolitiikkaan, kuten lupauksiin vetäytyä Trans-pacific Partnership -vapaakauppasopimuksesta ja nostaa tulleja. Lawson varoittaa, että uusi protektionismin kausi ei tietäisi hyvää maailmantaloudelle.

–Siksi on tärkeää tunnistaa Trumpin oikeat aikeet presidenttinä. Mielestämme todennäköisintä on, että kärjekkäiden puheiden takana on tavoite taata yhdysvaltalaisille yhtiöille aiempaa parempi pääsy ulkomaalaisille markkinoille ja kannustaa yhtiöitä pitämään tuotanto kotimarkkinoilla. Trumpin kauppapolitiikan avainasemiin valitsemat ehdokkaat ovat kuitenkin esittäneet mielipiteitä, joiden perusteella on hyvinkin mahdollista Trump tarkoittaa mitä sanoo, Lawson toteaa.

Donald Trumpin virkaanastujaiset pidetään perjantaina.