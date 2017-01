Obaman viime hetken ratkaisu järkyttää USA:ssa – vuotajan 35-vuotinen vankeus päättyykin heti

Yhdysvalloissa presidentti Barack Obama on aivan kautensa loppumetreillä tehnyt ratkaisun, joka järkyttää maan tiedustelupiirejä syvästi.

Obama ilmoitti armahtavansa Wikileaks-tietovuotaja Chelsea Manningin lyhentämällä tämän tuomiota niin, että Manning vapautuu jo toukokuussa. Hänen vuonna 2013 annetun 35-vuotisen tuomionsa oli määrä päättyä vasta 2045, BBC kertoo.

Tiedustelupiirien lisäksi näkyvät republikaanipoliitikot pitävät Obaman viime hetken ratkaisua virheenä. Senaattori John McCainin mukaan Obama on tehnyt ”vakavan virheen, jonka pelkään rohkaisevan tuleviin vakoilutekoihin”, BBC kertoo. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan pitää Obaman päätöstä röyhkeänä. Hän huomauttaa, että diplomaattidokumentteja vuotanut entinen Yhdysvaltain armeijan sotilas Manning asetti amerikkalaisia hengenvaaraan.

CNN:n mukaan Obama jyräsi päätöstä tehdessään puolustusministerinsä Ash Carterin tahdon. Myös nimettömänä puhuva entinen tiedusteluvirkamies sanoo CNN:lle olevansa järkyttynyt päätöksestä – kuten hänen mukaansa koko tiedusteluyhteisö.

BBC kertoo, että Manningin tapaus on jakanut yleisön mielipidettä USA:ssa. Toisille hän on maanpetturi, toisille Yhdysvaltain armeijan salaisuuksien tervetullut paljastaja. Myös hänen vapauttamistaan on vaadittu laajalti.