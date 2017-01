Kaksi poikkeuksellista asiaa Donald Trumpin puheessa: ”Ensimmäisen kerran ikinä”

Arvostettu geopolitiikan tutkija, New Yorkin yliopiston professori ja ajatuspaja Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer kuvailee juuri virkavalansa vannoneen Donald Trumpin ensimmäistä puhetta Yhdysvaltain presidenttinä poikkeuksellisen kansallismieliseksi.

–Yksikään Yhdysvaltain presidentti ei ole pitänyt näin kansallismielistä puhetta (toisen maailman)sodan jälkeen. Niin kauan kuin kukaan USA:n ulkopuolella ei kuuntele, olemme OK, hän kommentoi puheen aikana Twitterissä.

Bremmerin johtama Eurasia Group nosti Donald Trumpin politiikan yhdeksi vuoden 2017 suurimmaksi riskiksi aikaisemmin tässä kuussa julkistamassaan vuosikatsauksessa. Ajatuspajan mukaan tulossa on perustavanlaatuisia muutoksia, koska Trump tuntuu haluavan lähentää USA:n ja Venäjän suhteita ja samalla kyseenalaistaa Naton aseman.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt puolestaan kiinnitti huomiota protektionismin korostumiseen Trumpin puheessa. Trump sanoi puheessaan muun muassa, että nyt on aika laittaa Yhdysvaltain etu tärkeysjärjestyksen kärkeen.

–Noudatamme kahta sääntöä: ostakaa amerikkaisia tuotteita ja palkatkaa amerikkalaisia, Trump sanoi.

Bildtin mukaan kyseessä on kova viesti.

–Trump antoi viestin kovasta taloudellisesta nationalismista. Onko meillä jatkossa protektionistinen Amerikka? Luultavasti ensimmäisen kerran ikinä uusi Yhdysvaltain presidentti ei käytä termiä ”vapaa maailma” vaan puhuu yhdistävänsä ”sivistyneen maailman”. Selkeä ero, Bildt kommentoi Twitterissä.

