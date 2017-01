Trump haukkui taas Euroopan pakolaispolitiikan – Venäjä älähti heti Trumpin omasta Syyria-suunnitelmasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen arvostellut Eurooppaa ”hirvittävästä virheestä” pakolaispolitiikassa ja yllättänyt Venäjän suunnitelmallaan Syyrian hädänalaisten suhteen.

Trump puhui pakolaistilanteesta ABC-kanavan haastattelussa keskiviikkona. Hän ilmoitti tulevansa ehdottomasti perustamaan Syyriaan tai syyrialaisille ”turva-alueita”, vyöhykkeitä joihin sotaa pakenevat siviilit voivat saapua odottamaan pääsyä kiintiöpakolaisjärjestelmän piiriin. Tavoitteena on estää turvapaikanhakijoiden suoraa ulkomaihin kohdistuvaa muuttoliikettä, New York Times kertoo.

– Eurooppa on tehnyt hirvittävän virheen päästäessään nämä miljoonat ihmiset Saksaan ja muihin maihin. Siellä on käynnissä katastrofi. En halua niin käyvän täällä, Trump sanoi haastattelussa.

– Meillä on riittävästi omia ongelmia.

Pakolaiskriisin huippuvuonna 2015 Eurooppaan saapui hieman yli miljoona turvapaikanhakijaa, joten Trumpin puheissa on hänelle tyypillistä lennokkuutta. Muuttoliike on vuoden 2015 jälkeen hidastunut, mutta jatkuu edelleen.

Trump kritisoi edeltäjäänsä Barack Obamaa siitä, että tämä on ”päästänyt kymmeniä tuhansia” turvapaikanhakijoita myös Yhdysvaltoihin.

– Valtio ilman rajoja ei ole valtio. Tästä päivästä lähtien Amerikan Yhdysvallat saa takaisin rajojensa hallinnan, hän julisti NYT:n mukaan.

Venäjän presidentinhallinto kertoi torstaina, että Trumpin suunnitelma Syyrian turvavyöhykkeistä tuli sille yllätyksenä. Venäjän presidentin edustaja Dmitri Peskov varoittaa uutistoimisto Tassin mukaan asiaan liittyvistä riskeistä.

– On tärkeää varmistaa, että tämä ei heikennä pakolaistilannetta, Peskov sanoi.

Syyriassa ja lähiseuduilla on käynnissä myös suurvaltojen geopoliittinen valtataistelu, joten Venäjän huoli voi liittyä Yhdysvaltain joukkojen rooliin mahdollisten turva-alueiden perustamisessa ja ylläpidossa. Venäjä, jolla on joukkoja Syyriassa, on ollut Yhdysvaltain kanssa eri linjoilla Syyrian presidentin Barhar al-Assadin asemasta.

Trump on lisäksi ensitöinään presidenttinä käynnistellyt Meksikon rajamuurin rakennushanketta, aloittanut luvattomien siirtolaisten karkotusprojektin sekä vahvistanut aikovansa asettaa muslimimaiden kansalaisiin kohdistuvan maahantulokiellon.

