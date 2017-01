Asiantuntijat epäilevät: Trumpin määräys ”vain symboliikkaa” – muuri jää rakentamatta, vaikka presidentti allekirjoitti käskyn

Yhdysvaltalaisasiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle ei tule nousemaan koko rajan kattavaa muuria, vaikka USA:n presidentti Donald Trump näin määrää keskiviikkona allekirjoittamassaan presidentillisessä asetuksessa.

Maahanmuuttolainsäädännön professori Steve Yale-Loehr sanoo, että Trumpin allekirjoittama määräys on väistämättä ”lähinnä symbolinen”.

– Asiantuntijat ovat arvioineet, että jos hän todella haluaisi rakentaa muurin koko 3200 kilometriä pitkälle rajalle, se maksaisi 15–25 miljardia dollaria. Se on paljon rahaa ja hänen kykynsä tehdä asioita itse, kysymättä rahaa kongressilta, on rajallinen, Yale-Loehr sanoo Deutsche Wellen mukaan.

Myös toinen maahanmuuttolakien asiantuntija Jennifer Gordon yhtyy arvioon.

– Hänellä ei ole valtaa sellaisiin rahoihin, hän tarvitsee siihen kongressia.

Deutsche Wellen mukaan Trumpin käskyvallassa olevat kotimaan turvallisuuden varat eivät riitä muuriprojektiin. Haastatellut asiantuntijat eivät usko, että edes republikaanienemmistöinen kongressi myöntäisi näin suuria rahoja projektiin, jonka hyöty maan turvallisuudelle on kyseenalainen. Tosin BBC:n mukaan jotkut republikaanisenaattorit kertovat jo alustavasti, että kongressi tulee edistämään muuriprojektia.

Professori Yale-Loehr uskoo, että rajan aitaamiseen tullaan ohjaamaan lisärahoitusta, mutta todellista Trumpin vaalipuheiden mukaista ”suurta ja kaunista” muuria ei synny. Kuitenkin käytöön saatetaan aitojen lisäksi ottaa valikoima kevyemmän rajavalvonnan keinoja, kuten Trumpin kotimaan turvallisuuden päällikkö jo ehti vihjaamaan. Näihin keinoihin voisivat kuulua muun muassa lennokkien käytön ja rajavartijoiden lisääminen.

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti, tutkija Markku Ruotsila arvioi ennen presidentinvaaleja tässä Uuden Suomen haastattelussa, että Trump todennäköisesti yrittäisi valituksi tullessaan rakentaa "jonkinlaista" muuria Meksikon rajalle, joskaan tulos ei välttämättä vastaisi vaalipuheita. Ruotsila huomautti lisäksi, että muuri on jo olemassa osassa USA:n ja Meksikon välistä rajaa.

Trumpin vaalilupauksiin kuului väite, jonka mukaan Meksiko tulisi maksamaan muurin tai ainakin osan siitä. Meksiko on kuitenkin torstaina suorasanaisesti kieltänyt tämän. Trump puolestaan uhkaa perua tapaamisensa Meksikon presidentin kanssa. Hänen Twitter-viestinsä näkyy alla.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017