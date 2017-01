Laura Huhtasaari: ”Toivottavasti Trump purkaa Venäjä-pakotteet”

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari toivoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump purkaisi Venäjä-pakotteet.

–Helsingin Hietalahden telakka on nykyisin venäläisomistuksessa. Arctech Helsinki Shipyardin omistajista venäläinen United Shipbuilding Corporation on Yhdysvaltain pakotelistalla. Jos olet pakotelistalla, et ole mukana kilpailussa. Toivottavasti Trump purkaa Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteet. Suomi on saanut tästä taloussodasta pahasti takkiin, Huhtasaari kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, jonka hän otsikoi: "Amerikkalaiset saivat presidentiksi Miehen" Eivät hiirtä".

Huhtasaaren mielestä Trumpiin suuntautuu vihaa, joka on koomista ja pelottavaa. Hän korostaa, että muiden johtajia ei tarvitse rakastaa, mutta diplomaattinen on syytä olla.

–Trump-viha alkaa olla jo koomista ja pelottavaa. Vaalit on käyty ja nyt pitää lähteä näistä lähtökohdista. Kaikki tietävät, että Hitleriin vertaaminen on yksi isoimpia loukkauksia. Suomen poliitikkoja oli mukana marssilla, jossa Trumpia verrattiin Hitleriin. Onko todellakin Suomen etu kenkkuilla Yhdysvalloille? Huhtasaari kirjoittaa.

EU ja Yhdysvallat asettivat Venäjää kohtaan talouspakotteita sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta vuonna 2014.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi viime viikolla Venäjä-pakotteita toteamalla, että niitä voidaan purkaa vain jos edistystä tapahtuu asiassa, jonka takia pakotteet asetettiin.

Trump ilmoitti aiemmin olevansa valmis purkamaan Venäjän-pakotteita, jos Venäjä auttaa Yhdysvaltoja terrorismin vastaisessa taistelussa ja ”muissa asioissa”.

Lue lisää: Sauli Niinistö vastasi Trumpin Venäjä-linjaan Ylellä: "Ei pakotteita asetettu terrorismin vuoksi"

Myös kansanedustajat Kai Turunen (ps.) ja Jukka Kopra (kok.) ovat pohtineet Venäjä-pakotteiden vaikutuksista Suomelle.

Lue lisää: Kansanedustajat suuttuivat: "USA ampui yli, Suomi kärsii"

Viime viikolla virkaan astunut Trump on jo kertonut, että Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle rakennetaan muuri. Asiantuntijat ovat suhtautuneet muuriin epäileväisesti, koska se maksaisi arviolta 15-25 miljardia dollaria.

Lue lisää aiheesta: Asiantuntijat epäilevät: Trumpin määräys ”vain symboliikkaa” – muuri jää rakentamatta, vaikka presidentti allekirjoitti käskyn