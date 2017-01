Donald Trumpin avustaja: Vladimir Putinin kanssa voidaan keskustella pakotteista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on halukas keskustelemaan Venäjän-vastaisten pakotteiden purkamisesta puhelinkeskustelussaan presidentti Vladimir Putinin kanssa lauantaina. Asiasta kertoi Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway uutistoimisto Bloombergin mukaan.

–Se (pakotteiden purkaminen) on harkinnassa. Jos Vladimir Putin haluaa liittoutua USA:n kanssa ja keskustella vakavasti siitä, kuinka voimme taidtella radikaalia islamistiterrorismia vastaan, me kuuntelemme, Conway sanoi.

Trump on aikaisemmin sanonut olevansa valmis purkamaan Venäjän-pakotteita, jos Venäjä auttaa Yhdysvaltoja terrorismin vastaisessa taistelussa ja ”muissa asioissa”.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi aikaisemmin tänään, ettei hänellä ole tietoa siitä, keskustelevatko presidentit pakotteista.

–Tämä on ensimmäinen puhelinkeskustelu sen jälkeen kun presidentti Trump astui virkaan, joten on epätodennäköistä että kaikista asioista käydään merkitsevää keskustelua, hän sanoi Bloombergille.

Yhdysvaltain entinen Nato-lähettiläs Ivo Daalder arvostelee kovin sanoin aikeista pakotteiden purkamisesta.

–Jos uutiset Venäjän vastaisten pakotteiden purkamisesta ovat totta, Trump on tuhonnut Yhdysvaltain suhteet Aasiaan, Eurooppaan ja muihin Amerikan maihin alle viikossa, hän tviittasi.

If reports of easing sanctions on Russia are true, Trump will have upended US relations with Asia, Europe, and Americas in less than a week