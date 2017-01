Donald Trumpin maahantulomääräys aiheutti valtavan protestin - Tutkija: ”Mitä seuraavaksi?”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämät maahantulokiellot ovat aiheuttaneet laajaa protestointia Yhdysvalloissa. Kaksi liittovaltion tuomaria on asettanut määräykselle väliaikaisen toimeenpanokiellon tilanteen selkiyttämiseksi.

BBC:n mukaan 100-200 ihmistä on pidätetty Yhdysvaltain lentokentillä määräyksen vuoksi. CNN kertoo, että viranomaisilla ei ole ollut selviä ohjeita siitä, miten toimia maahantulijoiden kanssa ja minkä maiden kansalaisia maahantulokielto koskee.

Trump antoi perjantaina presidentin asetuksen, jonka mukaan muslimit Irakista, Iranista, Syyriasta, Somaliasta, Libyasta, Sudanista ja Jemenistä eivät saa saapua Yhdysvaltoihin seuraavien kolmen kuukauden aikana. Lisäksi hän allekirjoitti asetuksen, jonka mukaan Yhdysvallat ei vastaanota pakolaisia seuraavien neljän kuukauden aikana. BBC:n mukaan Syyriasta tulevien pakolaisten vastaanotto on keskeytetty määrittelemättömäksi ajaksi.

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään määräyksiä vastaan John F. Kennedyn lentoasemalla New Yorkissa. Vastaavia protesteja on uutistoimistojen mukaan ollut myös ainakin San Franciscon, Dallasin ja Chicagon lentoasemilla.

–En ole koskaa nähnyt mitään vastaavaa, kuin protestit JFK:lla, geopolitiikan asiantuntija, New Yorkin yliopiston professori ja ajatuspaja Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer tviittasi yöllä.

Never seen anything like these protests at JFK. pic.twitter.com/R4xIKTq9u8 — ian bremmer (@ianbremmer) January 28, 2017

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin takavuosina kuulunut Anders Åslund puolestaan ihmettelee, mihin Trump pyrkii maahantulokiellollaan.

–Aikooko Trump antaa Irakin ystävänsä Putinin hallintaan estämällä muslimien viisumit? Ja mitä seuraavaksi, hän ihmettelee Twitterissä.

Is Trump delivering Iraq to his friend Putin with his Muslim visa ban? & next? https://t.co/c2IBV9W7st — Anders Åslund (@anders_aslund) January 29, 2017

Virgianiassa ja New Yorkissa liittovaltion tuomarit ovat asettaneet Trumpin määräykselle osittaisen, väliaikaisen toimeenpanokiellon, BBC kertoo. Tuomareiden mukaan Yhdysvaltain rajaviranomaiset eivät saa karkottaa niitä henkilöitä, joilla on voimassaoleva viisumi ja muut tarpeelliset matkustusasiakirjat, tai hyväksytty pakolaisuushakemus.

New Yorkin liittovaltion tuomari Ann Donelly perustelee päätöstään sillä, että matkustajien palauttaminen lähtömaihinsa aiheuttaa heille olennaista ja korvaamatonta vahinkoa.

Presidentti Trump kommentoi kohua lyhyesti Valkoisessa talossa tapaamilleen toimittajille.

–Kysessä ei ole muslimikielto. Olemme valmistautuneet hyvin ja tämä toimii, voitte nähdä sen lentokentillä, hän sanoi Bloombergin mukaan.

Myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau on reagoinut Trumpin päätökseen. Hänen tviittinsä ovat levinneet laajalle sosiaalisessa mediassa.

–Kanadalaiset toivottavat tervetulleiksi vainoa, terrorismia ja sotaa pakenevat riippumatta heidän uskonnostaan. Erilaisuus on vahvuutemme, hän sanoi.