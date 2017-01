Ruotsin ex-pääministeri tylynä Donald Trumpille: ”Kaikki tämä suuntautuu muita kansoja vastaan”

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi sunnuntaina julkaisemassaan blogissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäistä viikkoa Valkoisessa talossa huolestunein sanankääntein.

–Ei voida jättää huomiotta sitä, että Valkoinen talo on nyt vihamielisen asennoitumisen keskus suhteessa kaikkeen, mitä eurooppalaiset yrittävät tehdä alueellisen ja globaalin yhteistyön eteen, Bildt kirjoittaa.

–Presidentti Trump itse on omaksunut perustavanlaatuisesti negatiivisen suhtautumisen vapaakauppaan, kehunut Britanniaa brexit-päätöksestä ja hehkuttaa nationalimia. Kaikki tämä suuntautuu muita kansoja vastaan, hän jatkaa.

Bildt ihmettelee, mikä vaikutus Trumpin politiikalla tulee olemaan Euroopaan.

–Euroopassa erittäin suositun amerikkalaisen presidentin jälkeen meillä on nyt presidentti, joka on erittäin epäsuosittu. Britit varmasti yrittävät muuttaa tilannetta myönteisemmäksi, mutta historia on opettanut, että he ajavat ennen muuta omaa etuaan.

Bildt on kommentoinut samaa asiaa myös Twitterissä toteamalla, ettei ole viikon aikana tavannut ketään, joka olisi vähemmän huolissaan kuin ennen Trumpin virkakauden alkua.

