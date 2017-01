”Trump antoi juuri valtavan lahjan Isisille” – Maahantulokiellosta kaaos USA:ssa

Kuohunta presidentti Donald Trumpin muslimimaiden kansalaisille määräämästä maahantulokiellosta jatkuu Yhdysvalloissa. Kieltomääräys on aiheuttanut rajuja vastareaktioita paitsi demokraateissa, myös Trumpin omassa republikaanipuolueessa.

Yhdysvaltain lentokentillä on osoitettu mieltä viikonlopun aikana. Lentokentillä uskotaan edelleen olevan ihmisiä pidätettyinä, vaikka Valkoisen talon mukaan pidätetyt olisi päästetty vapaaksi.

New York Times kuvaa maahantulokiellon seurausta kriisiksi. Uutiskanava CNN kertoo, että sosiaalinen media on tulessa, kun monesta ihmiskohtalosta on nyt epävarmuutta Yhdysvaltoihin jäämisen suhteen. Jopa pysyvän oleskeluluvan saaneet ovat pelänneet joutuvansa ulos maasta. Valkoinen talo kuitenkin selvensi sunnuntaina, että maahantulokielto ei koske pysyvän oleskeluluvan eli green cardin haltijoita.

Trump kielsi perjantaina seitsemän muslimimaan kansalaisten pääsyn Yhdysvaltoihin. Syyrian, Sudanin, Libyan, Somalia, Iranin, Irakin ja Jemenin kansalaisten maahantulokielto kestää kolme kuukautta.

Yhdysvaltalainen Vox puolestaan kirjoittaa, että presidentti Trump ”antoi juuri valtavan lahjan Isisille”. Lehti huomauttaa Isisin viestin olevan se, että Yhdysvallat on sodassa islamia vastaan, ja juuri tätä tarinaa Trumpin määräys vahvistaa.

Voxin näkökulma liittyy kritiikkiin, jota republikaaneista on tullut Trumpin määräystä kohtaan. Republikaanisenaattorit John McCain ja Lindsey Graham totesivat viikonloppuna yhteisessä lausunnossaan maahantulokiellon lähettävän sen viestin, että Amerikka ei halua muslimeita maahansa. McCain on puolueensa entinen presidenttiehdokas.

– Pelkäämme, että päätös voi ennemminkin auttaa terroristien värväystä kuin parantaa turvallisuuttamme, McCain ja Graham sanoivat.

Trump vastasi lausuntoon toteamalla, että senaattoreiden tulisi keskittyä Isisiin, laittomaan maahanmuuttoon ja rajaturvallisuuteen sen sijaan, että ovat aloittamassa kolmatta maailmansotaa.

Trump on antanut myös lausunnon, jossa hän perustelee asetustaan. Trump huomauttaa, että hänen edeltäjänsä Barack Obama antoi vastaavanlaisen asetuksen Irakista tulijoille. Trump vetosi myös Obaman linjaan todetessaan, että kyseiset valtiot ovat myös Obaman hallinnon mainitsemia terrorin lähteitä. Trump myös vakuutti lausunnossaan, ettei kyseessä ole muslimikielto.