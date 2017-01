EU-pomo: ”Donald Trump kyseenalaistaa 70 vuotta ulkopolitiikkaa”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk varoitti tiistaina EU-maiden johtajia Yhdysvaltain uuden hallinnon, eli presidentti Donald Trumpin aiheuttamasta uhasta.

–Yhdysvaltain uuden hallinnon julkilausumat ovat huolestuttavia. Varsinkin muutos Washingtonissa asettaa Euroopan unionin vaikeaan tilanteeseen, kun uusi hallinto näyttää kyseenalaistavan viimeksi kuluneet 70 vuotta amerikkalaista ulkopolitiikkaa, Tusk kirjoittaa EU-maiden johtajille Maltan huippukokouksen alla osoitetussa kirjeessään.

Tuskin mukaan Eurooppa on tekemisissä uuden geopoliittisen tilanteen kanssa, kun Kiina käyttäytyy aikaisempaa itsevarmemmin, Venäjä toteuttaa aggressiivista politiikkaa Ukrainassa ja radikaali islam etenee Lähi-idässä ja Afrikassa. Näiden lisäksi yhden geopoliittisen uhan muodostaa Tuskin mukaan Trumpin hallinto.

–Ensimmäistä kertaa historiassamme, yhä moninapaisemmassa ulkoisessa maailmassa, niin monista on tulossa avoimesti Euroopan vastaisia, parhaimmillaan euroskeptisiä, Tusk totesi.

Trumpin hallinto hyökkäsi tiistaina avoimesti Saksan talouspolitiikkaa vastaan. Trumpin neuvonantajiin lukeutuva Peter Navarro sanoi Financial Timesin haastattelussa, että Saksa on hyötynyt aliarvostetusta eurosta. Navarron mukaan Saksa on yksi suurimmista esteistä TTIP-vapaakauppasopimukselle.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vastasi iltapäivällä Navarrolle muistuttamalla, että euron kurssi kuuluu Euroopan keskuspankin EKP:n toimivaltaan, eikä Saksa halua rikkoa keskuspankin riippumattomuutta.