Donald Trump perustelee maahantulokieltoa: ”Tarkoitus on pitää pahat ihmiset poissa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui keskiviikkona väittelyyn perjantaina määräämistään maahantulorajoituksista.

–Kaikki väittelevät siitä, onko kyseessä kielto vai ei. Kutsukaa sitä miten haluatte, mutta tarkoitus on pitää pahat ihmiset poissa maasta, hän tviittasi.

Trump antoi perjantaina presidentin asetuksen, jonka mukaan muslimit Irakista, Iranista, Syyriasta, Somaliasta, Libyasta, Sudanista ja Jemenistä eivät saa saapua Yhdysvaltoihin seuraavien kolmen kuukauden aikana. Lisäksi hän allekirjoitti asetuksen, jonka mukaan Yhdysvallat ei vastaanota pakolaisia seuraavien neljän kuukauden aikana.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!