Maahantulokielto: Obaman ”tyhmästä diilistä” tuli ongelma Trumpille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämä maahantulokielto on kohdannut mutkan hänen edeltäjänsä Barack Obaman solmimasta sopimuksesta Australian kanssa.

Trumpin viime viikonloppuna käymästä puhelinkeskustelusta Australian pääministerin Malcolm Turnbullin kanssa on nyt tihkunut yksityiskohtia julkisuuteen. Washington Post -lehti kertoo, että puhelun piti kestää tunnin ajan, mutta Trump lopetti sen 25 minuutin jälkeen.

Turnbull oli jo aiemmin tällä viikolla ehtinyt kiittää Trumpia siitä, että hän pitää voimassa Obaman kanssa solmitun sopimuksen jopa 1250 Australiaan pyrkivän turvapaikanhakijan sijoittamisesta Yhdysvaltoihin.

Washington Postin jutun jälkeen Trump kuitenkin tviittasi tutkivansa ”tämän tyhmän diilin” antaen ymmärtää, ettei hyväksy sitä varauksetta.

Trump määräsi viime viikon perjantaina määräaikaisen maahantulokiellon seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille. Lisäksi Yhdysvallat lopettaa määräajaksi pakolaisten vastaanottamisen.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017