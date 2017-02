Virallinen brexit-suunnitelma julki - brittiministeriltä kuittaus Donald Trumpille

Britannian hallitus on julkistanut mietintönsä siitä, mitkä ovat brexit-neuvotteluiden viralliset tavoitteet. Strategian esitellyt brexit-ministeri David Davis totesi puheessaan, että Britannian haluaa Euroopan unionin menestyvän jatkossa.

–Sitä ei voi korostaa tarpeeksi, hän sanoi.

Brittimediassa lausunto on tulkittu vastaukseksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin EU-kriittisiin lausuntoihin. Näin on tulkinnut mm. The Guardian.

Samalla Davis sanoi uskovansa, että Britannian osalta ”parhaat päivät” ovat vasta tulossa.

Pääministeri Theresa May on jo aiemmin julkistanut strategian pääkohdat. Britannian oppositio on kuitenkin moittinut hallitusta siitä, että mietintö tulee parlamentin käsiteltäväksi liian myöhään. Mayn tavoitteena on, että brexit-neuvottelut aloitetaan maaliskuun loppuun mennessä.