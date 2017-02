Trumpin heitto ”tappajista” järkytti republikaanit – ”Milloin olemme myrkyttäneet poliittisen vastustajamme?”

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen onnistunut tyrmistyttämään republikaaniset puoluetoverinsa. Useat näkyvät republikaanit hämmästelevät tapaa, jolla Trump asetti Venäjän Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain päättäjät samalle viivalle ”tappajina”.

Trump vahvisti Fox-kanavan haastattelussa tuntevansa kunnioitusta Venäjän kollegaansa Vladimir Putinia kohtaan. Foxin haastattelija ihmetteli, että Putinhan ”on tappaja”.

– Tappajia on paljon. Luuletko, että meidän maamme on niin viaton? Trump kysyi CNN:n mukaan.

Politico-lehti kertoo, että useat republikaanit kritisoivat hämmästyneinä Trumpin puheita. Trumpin katsotaan rinnastaneen USA:n ja Venäjän toimet sekä niiden moraalisen oikeutuksen toisiinsa ja asettaneen maat samalle viivalle.

– Venäjä liitti Krimin itseensä, valloitti Ukrainaa ja vaikutti meidän vaaleihimme. Ei, en näe mitään yhtäläisyyttä Venäjän toiminnan ja Yhdysvaltain toiminnan välillä, sanoo senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell.

– En selvästi näe tätä asiaa niin kuin hän.

Senaattori Marco Rubio kyseli Twitterissä, ”milloin demokraattinen poliittinen aktivisti on [Yhdysvalloissa] myrkytetty republikaanien toimesta tai toisin päin”.

– Emme ole kuten Putin, hän jatkoi.

Myös senaattori Ben Sasse huomautti, että siinä missä Putin on poliittisten toisinajattelijoiden ”vihollinen”, Yhdysvalloissa kunnioitetaan poliittista erimielisyyttä. Näin ollen hänkään ei näe yhtäläisyyttä maiden välillä. Twitterissä kantaa otti myös republikaaniedustaja Liz Cheney, joka piti Trumpin lausuntoa ”hyvin ongelmallisena ja vääränä”.

When has a Democratic political activists been poisoned by the GOP, or vice versa? We are not the same as #Putin. MR