Ranskalaisnaisen vastaus Donald Trumpille leviää somessa: ”Älä käytä Ranskaa tekosyynä”

Ranskalaisen Egie Wildin Facebookissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille kirjoittama Pariisissa viime viikolla tapahtuneeseen veitsi-iskuun liittyen on saanut laajaa huomiota. Vastausta on jaettu lähes 220 000 kertaa ja sitä on kommentoinut noin 14 000 ihmistä.

–Kiitos huolenpidostasi, mutta älä käytä Ranskaa tekosyynä toimillesi, Wild kirjoittaa.

Hän vastaa Trumpin perjantaiseen tviittiin.

–Uusi radikaali islamistiterroristi on juuri hyökännyt Louvren museoon Pariisissa. Turistit eristetty. Ranska jälleen veitsenterällä. GET SMART U.S (tulkaa järkiinne Yhdysvallat), Trump tviittasi.

Wild löytää lyhyestä tviitistä useita asioita, jotka hänen mukaansa eivät pidä paikkaansa.

–Hyökkäys ei tapahtunut Louvren museossa, vaan Carousel du Louvressa, joka on ostoskeskus, eikä se kohdistunut turisteihin. Ranska ei ole veitsenterällä, Wild vastaa Trumpille.

Pariisilainen sotilas ampui perjantaina kahdella veitsellä aseistanutta hyökkääjää Louvren taidemuseon lähellä sijaitsevan ostoskeskuksen edustalla.