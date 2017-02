Donald Trump raivostui tuomioistuimelle – Suomalaistutkija: ”Eläköön oikeusvaltio!”

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kerrotaan olevan raivoissaan valitustuomioistuimelle, joka hylkäsi Valkoisen talon valituksen presidentin määräämän muslimien maahantulokiellon kumoamisesta. Suomalainen historiantutkija ja ex-diplomaatti Jukka Seppinen puolestaan iloitsee Yhdysvaltain oikeusvaltion vahvuudesta.

– Vähä vähältä Trumpin täytyy sopeutua kaikkia Yhdysvalloissa koskeviin tosiasioihin. Yhdysvallat on sittenkin edelleen oikeusvaltio, eikä diktatuuriin liukuva maa, Seppinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan perjantaina.

– Kun Trump sopeutuu Yhdysvalloissa perustuslailliseksi valansa mukaisesti, horjunut usko Yhdysvaltoihin palaa, Seppinen lisää.

Trumpin asettama, seitsemän muslimivaltion kansalaisia koskeva maahantulokielto kumottiin aiemmin Washingtonin osavaltion tuomarin päätöksellä. Tuomari piti maahantulokieltoa uskonnon perusteella syrjivänä ja siten USA:n perustuslain vastaisena.

Torstaina valitustuomioistuin kumosi valituksen, jonka Valkoinen talo oli tehnyt tuomarin päätöksestä. Kolmihenkisen tuomariston päätös oli yksimielinen, ja kyseisten muslimimaiden kansalaiset saavat ainakin toistaiseksi saapua Yhdysvaltoihin.

– Oikeudessa tavataan. Kansallinen turvallisuutemme on vaarassa, Trump tviittasi heti päätöksen jälleen.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

