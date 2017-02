”Todellinen kysymys on, miten Donald Trump vastaa” - Pohjois-Korean ohjuskoetta pidetään varoituksena

Kansainvälisen politiikan kommentaattoreiden mukaan Pohjois-Korean viime yönä tekemä ohjuskoe voidaan tulkita varoitukseksi Japanille ja myös testinä Yhdysvaltain uudelle presidentille Donald Trumpille. Japanin pääministeri Shinzo Abe vierailee parhaillaan Yhdysvalloissa.

–Ottaen huomioon, että ohjuskoe tehtiin heti Japanin ja USA:n välisen huippukokouksen jälkeen, on selvää, että kyseessä on Japaniin kohdistunut provokaatio, Japanin hallitussihteeri Yoshide Suga kommentoi CNN:lle.

Samoin arvioi Hawaii Pacific yliopiston professori ja entinen Yhdysvaltain Tyynenmeren alueen tiedustelun virkailija Carl Schuster.

–Tämä on selvä viesti Japanille.

Harvardin yliopiston Belfer-keskuksen kansainvälisen politiikan asiantuntija, Barack Obaman hallinnossa työskennellyt Jon Wolfstal sanoo, että ohjuskoe on koe myös presidentti Donald Trumpin hallinnolle.

–Todellinen kysymys ei ole se, mitä Pohjois-Korea on tehnyt, vaan se, miten USA ja Donald Trump vastaavat, hän sanoo Washington Postille.

Wolfstalin mukaan on myös mahdollista, että ohjuskoe on merkki siitä, että Pohjois-Korea on saamassa valmiiksi mannertenvälisen ohjuksen. Ohjuskoe tehtiin kuitenkin keskimatkan ohjuksella. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi tammikuussa, että maa on lähellä saada valmiiksi mannertenvälisen ohjuksen.

–Uskon, että kyseessä on silti Kim Jong-unin yritys viedä ohjusohjelmaa eteenpäin, hän kommentoi.

Japanin pääministeri Abe on tuominnut ohjuskokeen sietämättömäksi. Donald Trump puoletaan vakuutti, että Yhdysvallat on Japanin tukena 10o-prosenttisesti.

Etelä-Korean mukaan ohjuskoe laukaistiin Banghyonin lentotukikohdasta kohti Japaninmerta. Ohjus lensi 550 kilometriä, BBC kertoo.