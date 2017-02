Trumpin avustaja kesti vain 24 päivää: ”Hakee vertaistaan USA:n historiassa”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on ajautunut kaaokseen, kirjoittaa Jyväskylän yliopiston Yhdysvaltain poliittisen historian väitöstutkija Jani Kokko Puheenvuoron blogissaan. Hänen mukaansa Valkoisen talon suurin ongelma on epäonnistunut nimitysprosessi, jossa Kokko näkee Trumpin halun asettaa lojaalius pätevyyden edelle. Tämä on Kokon mukaan johtanut siihen, että presidentti on ympäröinyt itsensä mielistelijöillä, joiden pätevyys on sivuseikka.

– Tästä kertoo paljon se, miten presidentti nimitti lähinnä äärioikeistolaisen nettijulkaisun toimittajana tunnetun Steve Bannonin kansallisenturvallisuusneuvostoon ja siirsi sieltä syrjään asevoimienkomentajan ja tiedustelulaitoksien yhteistyöelimen johtajan, Kokko kirjoittaa.

Tuorein kohu liittyy kansallisen turvallisuuden neuvonantajaan, joka erosi tehtävästään viime yönä Suomen aikaa. Kokon mukaan Michael Flynnin 24 päivän virkakausi ”hakee vertaistaan Yhdysvaltain historiassa”.

– Flynnin tapaus osoittaa kuinka haavoittuvainen Valkoisesta talosta tulee kun presidentti on noviisi politiikassa eikä kuuntele asiantuntijoiden suosituksia.

Kokko huomauttaa myös kompuroinnista oikeusministerin ja opetusministerin nimityksissä. Ensimmäistä kertaa koskaan Yhdysvalloissa ministerinimityksen ratkaisi varapresidentin ääni, koska äänet menivät tasan. Kokko tähdentää, että tavallisesti olisi etsitty hyväksyttävämpiä ehdokkaita mielipiteitä jakavien tilalle.

Kokko muistuttaa, että hallinnon vaihtuessa on täytettävä 4000 virkaa, joista 1400 vaatii senaatin hyväksynnän.