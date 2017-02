Trumpin Ruotsi-kommentti: Foxin jutussa useita virheitä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on herättänyt laajaa hämmennystä Ruotsia koskevalla kommentillaan. Trump puhui lauantaina Nizzan, Pariisin ja Brysselin terrori-iskuista ja viittasi samassa yhteydessä Ruotsin ”viime yön tapahtumiin”. Asiayhteys antoi ymmärtää, että presidentti olisi viitannut jonkinlaiseen terrori-iskuun Ruotsissa. Sellaista ei kuitenkaan perjantai-iltana tapahtunut.

Maailma oli ymmällään. Mitä presidentti oikein tarkoitti? Ruotsin suurlähetystö tviittasi Trumpille, että on valmis informoimaan häntä Ruotsin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta.

We look forward to informing the US administration about Swedish immigration and integration policies. https://t.co/x5G3euOWRh — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) February 19, 2017

Trump selitti puhettaan myöhemmin Twitterissä. Hän sanoi, että kommentti pohjautui tv-kanava Fox Newsin juttuun, joka käsitteli maahanmuuttoa Ruotsiin. Kyseessä oli Tucker Carlson Tonight -ohjelman juttu nimeltä ”What the US could learn from Sweden's refugee crisis (katso video yltä).

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Ruotsalaismedian mukaan kyseinen juttu sisälsi useita virheitä. Aftonbladet todistaa artikkelissaan viisi väitettä joko kokonaan tai osittain virheellisiksi:

“Aseellinen väkivalta ja raiskaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun Ruotsi avasi rajansa.” Kansallisen turvallisuustutkimuksen rikostilastojen mukaan 13 prosenttia ruotsalaisista joutui vuoden 2015 aikana rikoksen uhriksi. Se on enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta saman verran kuin vuonna 2005. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan nousi vain kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta ja raiskausten määrä päinvastoin väheni 12 prosenttiyksikköä. ”Rikollisuuden lisääntymisen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän kasvaminen, vaikka viranomaiset eivät myönnä tätä.” Väitteelle ei ole tilastollisia perusteita. Rikoksesta tuomittujen etnistä taustaa ei seurata tilastoissa. Vuodelta 2005 peräisin oleva tutkimus osoitti kuitenkin, että ulkomaalaisten osuus rikoksesta epäiltyjen joukossa oli hieman korkeampi verrattuna Ruotsissa syntyneisiin. ”Vuonna 2016 Ruotsiin tuli 160 000 turvapaikanhakijaa.” Viime vuonna turvapaikkaa Ruotsista haki vain 30 000 ihmistä. Vuonna 2015 turvapaikkaa kuitenkin haki lähes 163 000 ihmistä. ”Turvapaikanhakijat nauttivat Ruotsin korkeimpia sosiaalitukia ja tukea asumisessa ja koulutuksessa.” Hakijat, joilla ei ole työtä, voivat saada tukea, jonka suuruus 71–19 kruunua päivässä aikuisille. Kuukaudessa tukea voi saada enintään 2201 kruunua eli reippaat 230 euroa. Lisäksi hakijat saavat majoituksen ja lapsilla on oikeus koulunkäyntiin. Toimeentulotuen kansallinen standardi on Ruotsissa kuitenkin lähes 4000 (reippaat 420 euroa) kruunua aikuista kohti. ”Ruotsissa on alueita, joita poliisi välttää, koska ne ovat liian vaarallisia.” Poliisi julkaisi helmikuussa 2016 listan rikollisuudelle altteimmista alueista. Silloin termi ”no go -zone” alkoi levitä. Termiä ei kuitenkaan käytetä raportissa, eikä poliisi vältä menemistä näille alueille.

Foxin juttu sisälsi kuitenkin myös faktaa. Jutun mukaan vain 500 vuonna 2016 saapunutta turvapaikanhakijaa on tällä hetkellä töissä, ja Ruotsin maahanmuuttoviraston mukaan töitä sai 494 Ruotsiin viime vuonna tullutta turvapaikanhakijaa. Syynä on Aftonbladetin mukaan osin se, että viranomaiset eivät priorisoi työllistymistä silloin, kun tulovirta on voimakkaimmillaan.

