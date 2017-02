Trump esittää puolustukseen lisärahaa liki Suomen valtion budjetin verran: ”USA:n täytyy alkaa taas voittaa sotia”

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump esittää maan puolustusbudjettiin valtavaa lisäystä, kertoo Kauppalehti. Ensi vuodelle esitys tietäisi 54 miljardin dollarin eli yli 50 miljardin euron lisärahaa maailman suurimmalle sotilasbudjetille.

Yhdysvaltojen sotilasbudjetti on maailman ylivoimaisesti suurin. Tälle vuodelle esitetty budjetti on 582,7 miljardia dollaria eli noin 548,5 miljardia euroa. Lisäys edelliseen, Barack Obaman tekemään esitykseen on siis noin 9,3 prosenttia. Myös Obama kasvatti viimeisessä budjetissaan puolustusmäärärahoja, mutta monin kerroin pienemmällä summalla.

Trump luonnehtii lisäystä historialliseksi.

– Meidän täytyy alkaa jälleen voittaa sotia, Trump sanoi puheessaan muun muassa CNN:n mukaan.

54 miljardin dollarin lisäys on kooltaan lähes yhtä suuri kuin Suomen valtion budjetti, joka oli viime vuonna 55,2 miljardia euroa eli noin 58,6 miljardia dollaria.

Trump aikoo hankkia tarvittavat miljardit kululeikkauksilla muista kohteista. Suuri leikkauksien kohde ovat kehitysapuvarat, maan hallinnosta kerrottiin maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Myös muut valtion virastot ovat joutumassa leikkurin alle.

Puolustusministeriö saa Yhdysvalloissa itse päättää, mihin esitetyt lisämäärärahat käytetään.

Esitys on linjassa Trumpin aiempien lupausten kanssa.

Lähde: Kauppalehti

