Uusi kohu iski: Trumpin oikeusministeriä syytetään Venäjä-vehkeilystä

Yhdysvalloissa on noussut jälleen uusi kohu presidentti Donald Trumpin hallintoon liittyen. Washington Post -lehti paljasti, että oikeusministeri Jeff Sessions tapasi jo aiemmasta kohusta tutun Venäjän suurlähettilään tukiessaan Trumpin kampanjaa, vaikka hän kongressin kuulemisessa kielsi kampanjanaikaiset Venäjä-yhteydet.

BBC:n mukaan oikeusministeri on vahvistanut, että Sessionsa tapasi Venäjän suurlähettilään Sergei Kisljakin viime vuoden heinäkuussa ja syyskuussa senaatin asevoimien komitean jäsenenä. Kisljak on sama mies, jonka vuoksi Trumpin aiempi turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn joutui eroamaan helmikuussa. BBC:n mukaan Flynn johti Valkoista taloa harhaan. Hänen on väitetty keskustelleen Kisljakin kanssa Venäjän vastaisista pakotteista.

Sessions puolestaan tapasi Kisljakia kahden kesken samaan aikaan, kun hän oli näkyvästi mukana Trumpin vaalikampanjassa. Sessions kielsi tammikuussa kongressin kuulemisessa kaikki Venäjä-yhteydet kampanjaan liittyen. Keskiviikkona hän kertoi tiedotteessa, ettei ole koskaan tavannut venäläisiä viranomaisia keskutellakseen kampanjasta.

– Minulla ei ole aavistustakaan siitä, mistä näissä syytöksissä on kyse. Ne ovat vääriä, hän sanoi tiedotteessa BBC:n mukaan.

Oikeusministeriön tiedottaja Sarah Isgur sanoi Washington Postille, ettei Sessions johtanut kongressia harhaan, sillä häneltä kysyttiin Venäjä-yhteysksistä kampanjaan liittyen, ei tapaamisista, jotka liittyivät senaattoriuteen tai jäsenyteen komiteassa. Valkoinen talo on tukenut Sessionsia tuomitsemalla syytökset demokraattien hyökkäyksenä.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu epäilee Venäjän väitetyn demokraatteihin kohdistuneen hakkeroinnin tähdänneen Trumpin auttamiseen presidenttikisassa. Demokraatit ovat vaatineet Sessionsia jääväämään itsensä tutkinnasta. Edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi on vaatinut Sessionsia eroamaan.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelulähteet pitävät Kisljakia yhtenä Venäjän ykkösvakoojista ja värvääjistä Washingtonissa, mutta Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet syytökset.

Lue myös:

Trumpin lehdistöpäällikkö ratsasi henkilökuntansa kaikki puhelimet

Neuvonantajakohu: Trump nimitti tehtävään suorasanaisen kenraalin

Trumpin avustaja kesti vain 24 päivää: ”Hakee vertaistaan USA:n historiassa”